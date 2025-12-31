Tartas de queso a 1,50 euros: el nuevo local que abre en La Laguna

San Cristóbal de La Laguna incorpora una nueva propuesta a su oferta gastronómica con la apertura de Amordiscos, un establecimiento especializado en tartas de queso, cookies y repostería artesanal a precios reducidos. El local se sitúa en la calle Doctor Antonio González, número 7, y llega con un planteamiento claro: ofrecer dulces en formato individual a precios ajustados, en un contexto en el que este tipo de productos suele asociarse a importes más elevados.

La apertura estaba prevista inicialmente para el jueves 13 de noviembre, pero tuvo que posponerse al viernes 14 a las 17:00 horas debido al paso de la borrasca Claudia, atendiendo a motivos de seguridad. A pesar de este contratiempo, el establecimiento mantiene su programación para la jornada inaugural, en la que permanecerá abierto hasta las 20:30 horas.

Una apertura con expectación

En los días previos al estreno, el equipo de Amordiscos ha generado expectación a través de mensajes sobre el precio habitual de las tartas de queso, una estrategia que ha despertado curiosidad entre vecinos y visitantes del municipio.

Como incentivo para la inauguración, los 100 primeros clientes recibirán de forma gratuita una cookie o una porción de tarta de queso, una acción puntual ligada exclusivamente al primer día de apertura.

Tartas de queso a precio reducido

El principal reclamo del nuevo local son las porciones de tarta de queso, que parten de un precio base de 1,50 euros. A esta opción se le pueden añadir toppings, con un coste de 1,80 euros con un ingrediente y 2 euros si se eligen dos.

Sabores y combinaciones

Entre las variedades anunciadas figuran sabores como pistacho, lotus, filipinos, kinder, nutella, maracuyá o chocolate blanco, además de combinaciones con oreo, kit kat y distintos tipos de galletas. La propuesta busca adaptarse a gustos diversos, apostando por sabores ya consolidados entre el público consumidor de este tipo de repostería.

Cookies, brownies y otros dulces

La oferta de Amordiscos no se limita a las tartas de queso. El local también incluye en su carta otros productos habituales de la repostería:

Cookies clásicas: 2 euros

2 euros Cookies especiales: 2,50 euros (red velvet, ferrero, caramelo salado, reese’s o happy hippo)

2,50 euros (red velvet, ferrero, caramelo salado, reese’s o happy hippo) Brownies: 1,60 euros

1,60 euros Palmeras XL: 2,50 euros

2,50 euros Bizcochones: 1,90 euros

Estas elaboraciones se presentan con rellenos como pistacho, lotus, kinder o nutella, manteniendo una línea reconocible de dulces de consumo individual.

El respaldo de una pastelería histórica

La Pastelería El Artesano, es todo un referente en La Orotava desde 1993. Situada en la Avenida Obispo Benítez de Lugo, 32, sigue ofreciendo todos sus productos a sus clientes.

Este local combina tradición y creatividad des hace más de tres décadas, con su amplia oferta de panes, bollería y repostería artesanal. Su horario es de lunes a sábado de 8:00 a 20:30 horas y los domingos lo reduce hasta las 14:30 horas.

Ahora, gracias a la próxima apertura de Amordiscos algunos de sus dulces más modernos e irresistibles llegan a San Cristóbal de La Laguna, donde mantiene la calidad pero con un concepto más innovador.