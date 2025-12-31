Chuches para despedir el año: los pequeños de La Laguna celebran sus propias campanadas

Las ‘uvigolosinas’ fueron las protagonistas del 30 de diciembre en La Laguna. En lugar de las tradicionales campanadas de fin de año y de las correspondientes uvas, los más pequeños recibieron 2026 con las imágenes de una pantalla gigante y unas pastillas de goma que evitaron atragantamientos y, además, endulzaron el paladar.

La plaza del Cristo fue el lugar elegido por el Ayuntamiento de La Laguna para que los más menudos de la casa celebrasen su particular Nochevieja. Se resguardaron del frío bajo una carpa que acabó a reventar de familias y en la que hubo hasta un cañón que lanzaba papelitos de colores.

Las campanadas infantiles empezaron a organizarse en diferentes municipios tinerfeños. El caso de El Rosario fue uno de los destacados por el éxito que cosechó. Y, en adelante, se ha extendido y llegado también al Área Metropolitana. Ayer, desde antes de las 18:00 horas, la denominada ‘Plaza de la Navidad’ habilitada en la plaza del Cristo se llenó de pequeños y grandes. Unos y otros tenían el mismo objetivo: disfrutar de la tarde. A la música ambiente se le unieron un ‘photocall’ con Mickey Mouse, reparto de golosinas y unos hinchables que añadieron diversión.

Campanadas infantiles

A las 19:30 horas llegó el plato fuerte con las campanadas infantiles. Las ‘uvigolosinas’ sustituyeron a las tradicionales uvas. Animaron el acto la música de Arodi Llanos y el espectáculo de Súper Abuela. «Lo que más me gusta es que los niños son los protagonistas y el espectáculo y las actividades han estado bien», expresó Juan Carlos González, que había acudido junto a su hijo Carlos, de siete años.

«Me gustó; es un acto para animar este día y que los niños pasen un rato divertido». Así opinó sobre la iniciativa Elena Díaz, madre de Valeria, de nueve años y que se trasladó desde Santa Cruz. «Subimos para hacer unas compras y aprovechamos y vinimos a esto», expresó. «La idea de las ‘uvigolosinas’ me parece muy acertada, ya que es una forma segura de celebrar la entrada del nuevo año con los niños. Las actividades también han sido bastante completas», manifestaron los padres de otro menor.

Las campanadas se proyectan en una pantalla y un cañón lanza papelitos de colores

Por su parte, Antonio Pérez acudió junto a su nieta Marta, de seis años. «Me gusta mucho el ambiente familiar que se crea en este tipo de celebraciones. Es algo diferente y, aunque para los adultos no sea lo mismo, ver la sonrisa de los niños compensa todo», destacó. «Las ‘uvigolosinas’ me parecen un invento bastante ingenioso», consideró.

Esta noche, uvas

Las campanadas infantiles son la antesala de lo que se espera para hoy. La Laguna acogerá desde las 22:30 horas una fiesta que estará conducida por el presentador Alexis Hernández y que contará con las actuaciones de la Orquesta La Sabrosa, El Morocho y su orquesta, Pepe Benavente y su orquesta, y la Orquesta Los Kadetes. El concejal de Fiestas, Dailos González, explicó que han pensado «un doble programa para que los pequeños puedan disfrutar de la bienvenida del nuevo año, con una fiesta especialmente adaptada para ellos y, al mismo tiempo, en la noche del 31, hay una gran propuesta musical para recibir 2026 en el mejor ambiente».

¿Qué habrá en otros pueblos y barrios? En la plaza del Tranvía, en La Cuesta, organizada por la Comisión de Fiestas La Paz y Unión y la Concejalía de Fiestas, actuarán la Orquesta Sonora Olimpia y el Grupo Relieve, a partir de las 23:30 horas. Por su parte, la bienvenida a 2026 estará amenizada en la plaza de Valle Guerra por las actuaciones de Columbia, Dorada Band y Kevin Ramos, ya a las 00:30 horas del jueves. A esa misma hora actuará la orquesta Banda Loca y los disyoqueis Winner y Jesu Rodríguez en la fiesta de fin de año de Tejina. Y en la plaza Domingo Cubas, en el barrio de San Matías, organizada por la Asociación Vecinal La Montaña con la colaboración de la Asociación Cultural Virgen de Guadalupe y la Concejalía de Fiestas, desde las 23:00 horas actuarán David Pérez, Grupo P&D, Grupo Nueva Latina y DJ Pacheco.

Niños y padres pasan la tarde entre hinchables y un espectáculo infantil

Dailos González recordó que en la tarde del 31 de diciembre La Laguna acoge, además, una de las grandes pruebas del calendario atlético en Canarias, como es la San Silvestre Lagunera, organizada por el Organismo Autónomo de Deportes y que, a partir de las 18:00 horas, recorrerá las principales calles principales del casco histórico y que también tendrá sus modalidades infantiles a las 16:00 horas. «Paralelamente continuamos con toda la oferta de actividades de la plaza de la Navidad y del Campamento Real, que tendrá un pase especial en horario de mañana el 31 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas, para poder disfrutar al máximo de todas las opciones festivas que ofrece La Laguna», añadió el edil de Fiestas. n