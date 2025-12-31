Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna

El objetivo es cubrir las bajas que se están produciendo, principalmente por jubilación

Ayuntamiento de La Laguna.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado una Oferta de Empleo Público (OPE) de 72 plazas vacantes en la plantilla municipal, de las cuales 55 son de turno libre y 17 de promoción interna. La OPE ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, indica en una nota que esta convocatoria de empleo público viene a cubrir las bajas que se han ido produciendo en la plantilla del Ayuntamiento, mayormente por jubilación, para garantizar la "continuidad" en la correcta gestión de los servicios municipales.

"Queremos tener una administración más eficaz, cercana a la ciudadanía y con capacidad para atender unas demandas cada vez mayores, por lo que resulta imprescindible la incorporación de nuevo personal a la plantilla", señala el alcalde, quien agradece el trabajo llevado a cabo por el área de Recursos Humanos, dependiente de la concejalía de Presidencia, para sacar adelante esta OPE.

La edil responsable del área, Carla Cabrera, hace hincapié en que la propuesta de la convocatoria de empleo "contó con la aprobación unánime de la mesa de negociación de personal laboral y funcionario, por lo que es una medida que, además de tener la necesaria asignación presupuestaria, cuenta con el máximo respaldo del personal para convocar los procesos selectivos para las plazas comprometidas".

El Ayuntamiento oferta en esta convocatoria de empleo público 55 plazas de turno libre, a las que puede presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos de edad, nacionalidad y titulación establecidos en las bases.

Como funcionarios de carrera se convocan cuatro plazas de técnico de la administración general, dos técnicos de gestión, un archivero y 29 auxiliares administrativos, además de un arquitecto y 10 agentes de policía.

Como personal laboral la OPE incluye siete plazas de vigilante y una de vigilante de piscina.

De las 17 plazas contempladas como promoción interna, seis corresponden a personal laboral (dos encargados, tres capataces y dos conductores), y las 10 restantes se destinan a funcionarios de carrera tanto de la administración general, con dos plazas de administrativo, como de la administración especial, propias del cuerpo de la Policía Local, con las vacantes de un subcomisario, un inspector, tres subinspectores y tres oficiales.

