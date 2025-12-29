Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAeropuerto de Los RodeosReyes Magos en TenerifeOkupas en Santa CruzTerremotos en El HierroEscenario del Carnaval
instagramlinkedin

Vuelve Aguere Rooms XMas Edition, un escaparate efímero del talento local en el centro histórico de La Laguna

Las habitaciones del Hotel Aguere se transformarán en tiendas efímeras con propuestas hechas a mano, diseño y comercio local, del 2 al 4 de enero

Vuelve Aguere Rooms XMas Edition, un escaparate efímero del talento local en el centro histórico de La Laguna

Vuelve Aguere Rooms XMas Edition, un escaparate efímero del talento local en el centro histórico de La Laguna / El Día

El Día

El Día

La Laguna volverá a situarse como escaparate del talento creativo y comercial de las Islas con la celebración de la XII edición de Aguere Rooms XMas Edition, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en el emblemático Hotel Aguere. Esta iniciativa, consolidada como una de las citas navideñas más destacadas del municipio, convertirá nuevamente las doce habitaciones del hotel en exclusivas tiendas temporales, ofreciendo al público un recorrido cercano por las propuestas de 27 marcas, pequeños comercios, diseñadores y emprendedores con productos realizados en Canarias.

El evento cuenta con el patrocinio del Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, que respalda Aguere Rooms como una herramienta clave para la dinamización del comercio local, el impulso al consumo de proximidad y la puesta en valor del tejido creativo del municipio en un periodo estratégico como la campaña navideña.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “Aguere Rooms representa una apuesta clara por el comercio local y el talento creativo, generando oportunidades reales para pequeños negocios y proyectos emergentes en un entorno tan emblemático como el casco histórico de La Laguna”. En este sentido, señala que “desde el Área apoyamos este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía local, diversificar la oferta comercial y ofrecer a la ciudadanía experiencias de compra diferentes, vinculadas a la identidad y al producto hecho en Canarias”.

Aguere Rooms reafirma en esta duodécima edición su compromiso con el sector creativo local, dando visibilidad a proyectos emergentes y fortaleciendo la conexión directa entre creadores y público en un entorno singular que ya se ha convertido en seña de identidad del evento. El crecimiento y la consolidación de esta cita, que en ediciones anteriores ha reunido a miles de visitantes, ponen de manifiesto la importancia de estos espacios para impulsar la economía local y reforzar el tejido artesanal y creativo de las Islas.

Bajo los lemas #TalentoLocal y #ComercioLaLaguna, este evento invita a disfrutar de un escaparate navideño diferente, con propuestas originales de moda, decoración, ilustración y artesanía, en un ambiente cercano y festivo en pleno corazón de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La directora de Aguere Rooms XMas Edition, Jésica Lentini, y el director del Hotel Aguere, Abián Curbelo, subrayan que esta edición navideña supone “un nuevo impulso para seguir posicionando el talento canario en un espacio que combina historia, creatividad y cercanía”.

Con entrada gratuita, el evento abrirá sus puertas el 2 y 3 de enero, de 11:00 a 20:00 horas, y el 4 de enero, de 10:30 a 19:30 horas, configurándose como un plan ideal para familias, visitantes y amantes del diseño local que buscan vivir una experiencia diferente durante las fiestas navideñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Casa Peter baja la persiana tras más de seis décadas como pionero del perrito caliente en Tenerife
  2. La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial
  3. La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
  4. La Laguna enciende la Navidad con artistas canarios y la calle de La Carrera a rebosar
  5. «Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna
  6. Un barrizal en la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna
  7. La Laguna tiene el suelo para ampliar el Camino Cañaveral
  8. Comienza la instalación de dos módulos que unen la pasarela del padre Anchieta con el Intercambiador de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna aprueba un presupuesto de 218,6 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de La Laguna aprueba un presupuesto de 218,6 millones de euros para 2026

Vuelve Aguere Rooms XMas Edition, un escaparate efímero del talento local en el centro histórico de La Laguna

Vuelve Aguere Rooms XMas Edition, un escaparate efímero del talento local en el centro histórico de La Laguna

La Policía Local de La Laguna refuerza la seguridad en diferentes zonas comerciales del municipio

La Policía Local de La Laguna refuerza la seguridad en diferentes zonas comerciales del municipio

La Laguna conciencia en las aulas de que los animales no son un juego

La Laguna conciencia en las aulas de que los animales no son un juego

Las lluvias impiden empezar a buscar fosas de represaliados de la Guerra Civil en Los Rodeos

Las lluvias impiden empezar a buscar fosas de represaliados de la Guerra Civil en Los Rodeos

El rocódromo del parque de La Vega mantendrá su carácter público y gratuito, pero dejará de ser de uso libre por seguridad

El rocódromo del parque de La Vega mantendrá su carácter público y gratuito, pero dejará de ser de uso libre por seguridad

Un árbol de Navidad sostenible invita a vecinos y comercios de La Laguna a reciclar vidrio estas fiestas

Un árbol de Navidad sostenible invita a vecinos y comercios de La Laguna a reciclar vidrio estas fiestas

El Ayuntamiento de La Laguna incrementa su presupuesto en un 4% y alcanza los 218,6 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de La Laguna incrementa su presupuesto en un 4% y alcanza los 218,6 millones de euros para 2026
Tracking Pixel Contents