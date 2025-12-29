Vuelve Aguere Rooms XMas Edition, un escaparate efímero del talento local en el centro histórico de La Laguna

La Laguna volverá a situarse como escaparate del talento creativo y comercial de las Islas con la celebración de la XII edición de Aguere Rooms XMas Edition, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 en el emblemático Hotel Aguere. Esta iniciativa, consolidada como una de las citas navideñas más destacadas del municipio, convertirá nuevamente las doce habitaciones del hotel en exclusivas tiendas temporales, ofreciendo al público un recorrido cercano por las propuestas de 27 marcas, pequeños comercios, diseñadores y emprendedores con productos realizados en Canarias.

El evento cuenta con el patrocinio del Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, que respalda Aguere Rooms como una herramienta clave para la dinamización del comercio local, el impulso al consumo de proximidad y la puesta en valor del tejido creativo del municipio en un periodo estratégico como la campaña navideña.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “Aguere Rooms representa una apuesta clara por el comercio local y el talento creativo, generando oportunidades reales para pequeños negocios y proyectos emergentes en un entorno tan emblemático como el casco histórico de La Laguna”. En este sentido, señala que “desde el Área apoyamos este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar la economía local, diversificar la oferta comercial y ofrecer a la ciudadanía experiencias de compra diferentes, vinculadas a la identidad y al producto hecho en Canarias”.

Aguere Rooms reafirma en esta duodécima edición su compromiso con el sector creativo local, dando visibilidad a proyectos emergentes y fortaleciendo la conexión directa entre creadores y público en un entorno singular que ya se ha convertido en seña de identidad del evento. El crecimiento y la consolidación de esta cita, que en ediciones anteriores ha reunido a miles de visitantes, ponen de manifiesto la importancia de estos espacios para impulsar la economía local y reforzar el tejido artesanal y creativo de las Islas.

Bajo los lemas #TalentoLocal y #ComercioLaLaguna, este evento invita a disfrutar de un escaparate navideño diferente, con propuestas originales de moda, decoración, ilustración y artesanía, en un ambiente cercano y festivo en pleno corazón de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La directora de Aguere Rooms XMas Edition, Jésica Lentini, y el director del Hotel Aguere, Abián Curbelo, subrayan que esta edición navideña supone “un nuevo impulso para seguir posicionando el talento canario en un espacio que combina historia, creatividad y cercanía”.

Con entrada gratuita, el evento abrirá sus puertas el 2 y 3 de enero, de 11:00 a 20:00 horas, y el 4 de enero, de 10:30 a 19:30 horas, configurándose como un plan ideal para familias, visitantes y amantes del diseño local que buscan vivir una experiencia diferente durante las fiestas navideñas.