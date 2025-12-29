La Policía Local de La Laguna refuerza la seguridad en diferentes zonas comerciales del municipio

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Policía Local, está desarrollando durante estas fechas navideñas una campaña de refuerzo de vigilancia en la zonas comerciales con mayor afluencia de personas, más concretamente en los entornos de La Cuesta, Taco y el casco histórico de la ciudad.

El edil municipal responsable de este Departamento, Badel Albelo, agradeció en primer lugar la implicación de todos los agentes implicados en este operativo y explicó que “esta acción, que nace de una solicitud ciudadana y de los propios establecimientos comerciales, se basa en una mayor presencia policial en estos entornos donde se incrementa notablemente la actividad, fruto de las habituales compras que todos realizamos en esta época de celebraciones”.

“Esta campaña de prevención denominada ‘Comercio Seguro’ nace con el fin de evitar cualquier robo o incidente en puntos del municipio con mayores aglomeraciones, garantizando la seguridad de la población y facilitando la labor de tantos comercios, que en esta época del año cuentan con un mayor número de visitas en sus locales”, agregó Albelo.

“Este refuerzo policial, que se inició este mes y se prologará hasta el próximo 5 de enero, lo queremos acompañar de un mensaje de concienciación para toda la ciudadanía para que extreme las precauciones durante sus compras navideñas y que no se confíe, especialmente en zonas con mayor concentración de personas donde es más fácil aprovechar una distracción o un empujón para realizar cualquier hurto”, señaló el concejal.

Por último, el edil de Seguridad Ciudadana puntualizó que, “a pesar de que se trata de una acción solicitada por los propios comerciantes y vecinos y vecinas de estos entornos, tenemos que reseñar que La Laguna no destaca por ser un municipio con grandes cifras en cuanto a este tipo de infracciones. Aún así, no debemos bajar la guardia para que sigamos siendo una referencia en Canarias como un destino comercial seguro para esta época señalada y durante el resto del año”.

Por su parte, la concejala de Comercio del Ayuntamiento, Estefanía Díaz, destacó la importancia de este tipo de campañas para el buen desarrollo de la actividad comercial durante las fechas navideñas, subrayando que “la seguridad es un factor clave para que residentes y visitantes se sientan tranquilos a la hora de realizar sus compras y disfrutar nuestras zonas comerciales”.

En este sentido, Díaz señaló que reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad en las calles “no debe entenderse como una reacción ante situaciones de riesgo, sino como un elemento que transmite tranquilidad y confianza, ya que ver a estos agentes en los principales ejes comerciales mejora la experiencia de compra y fortalece la percepción de seguridad, algo fundamental para apoyar al comercio local en momentos de alta afluencia”.

Hay que recordar que esta campaña de ‘Comercio Seguro’ se une a otras acciones similares que ha impulsado la Policía Local durante estas fechas como ‘Juguete seguro’, enfocada en garantizar que este tipo de productos a la venta cumplan con las normativas europeas preceptivas; y los controles policiales diseñados para prevenir y evitar la conducción de vehículos bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas en estos días de grandes comidas y celebraciones.