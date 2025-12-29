Las lluvias impiden empezar a buscar fosas de represaliados de la Guerra Civil en Los Rodeos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha comunicado el aplazamiento de la búsqueda de posibles fosas en el entorno de Los Rodeos, una actuación financiada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y tramitada a través de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez Schwartz, explica que un otoño e invierno más lluviosos de lo habitual han dejado en malas condiciones el área prevista para la intervención, una superficie de unos 90.000 metros cuadrados que actualmente no reúne las condiciones necesarias para los trabajos de campo. A ello se suman dificultades administrativas que impiden culminar el proyecto dentro de los plazos establecidos para su correcta justificación.

Pérez Schwartz recuerda que la hipótesis de asesinatos y enterramientos en el entorno de Los Rodeos se sustenta en investigaciones previas promovidas por la propia asociación, recogidas en el estudio Indagación Histórica y Localización Arqueológica de los Desaparecidos en Tenerife: El caso de las Cañadas del Teide (Álvarez Rodríguez, N. et al., 2011). En este trabajo se recogen testimonios de testigos y familiares, como los de Antonio Padrón o los allegados de Juan José Martín Escobar, que apuntan a la existencia de posibles fosas en la zona.

Zona de Los Rodeos en 1946. / Fotos Antiguas de Tenerife

Mano de obra forzada

Según la presidenta de la ARMHT, tanto el Aeropuerto de Los Rodeos como el de Gando estuvieron vinculados al uso de mano de obra forzada durante la posguerra. “Alrededor de 150 presos republicanos fueron utilizados para acondicionar distintos espacios de la futura instalación aeroportuaria, en un entorno donde se levantaron campamentos cercados con alambre de espino y vigilados por militares. La memoria oral también apunta a la posible existencia de fosas en estas áreas”, señala.

Asimismo, recuerda un testimonio que sitúa en los años sesenta una ampliación militar hacia el sur de la cabecera de la pista del actual aeropuerto Tenerife Norte, durante la cual habría aparecido una fosa común con los restos de siete personas.

Desde la asociación valoran de forma positiva la propuesta para realizar un estudio con georradar en una parcela anexa al Batallón de Helicópteros de Maniobra nº 6 (BHELMA VI), dependiente del Mando de Canarias. Pérez Schwartz destaca la “plena colaboración y el interés mostrado tanto por la Viceconsejería de Justicia como por el Mando de Canarias” y confía en que el proyecto pueda retomarse en la primavera de 2026, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de lo ocurrido en esta zona y aportar nuevos datos sobre la posible localización de restos.