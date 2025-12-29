La Laguna recibe 2026 en la ‘plaza de la Navidad’ con cuatro grandes orquestas hasta la madrugada

La Laguna se prepara para recibir 2026 con una doble celebración en la plaza del Cristo, reconvertida en plaza de la Navidad. También habrá fiestas en Tejina, Valle de Guerra, San Matías y La Cuesta hasta la madrugada.

Este martes, día 30, tendrá lugar un fin de año infantil a partir de las 18:00 horas, con una gran fiesta que contará con atracciones hinchables, cotillón, campanadas con ‘uvigolosinas’ amenizadas por el cantante Arodi Llanos y la actuación de la SuperAbuela y su universo de juegos, música, danza y movimiento, artes gráficas y escénicas, audiovisuales...

Y el miércoles, día 31, el Ayuntamiento de La Laguna invita a celebrar la llegada del nuevo año desde las 22:30 horas, con una gran fiesta que estará conducida por el periodista y presentador Alexis Hernández y contará con las actuaciones Orquesta La Sabrosa, El Morocho y su orquesta, Pepe Benavente y su orquesta, y la Orquesta Los Kadetes, prolongándose hasta la madrugada del jueves.

El concejal de Fiestas de La Laguna, Dailos González, explica que “hemos pensado un doble programa para que los pequeños puedan disfrutar de la bienvenida del nuevo año, con una fiesta especialmente adaptada para ellos; y al mismo tiempo, en la noche del 31, con una gran propuesta musical para recibir 2026 en el mejor ambiente”.

Dailos González comenta que otros pueblos y barrios de La Laguna tendrán sus particulares fiestas de fin de año “con lo que además facilitamos que todas las personas puedan disfrutar sin necesidad de desplazarse”. En la plaza del Tranvía de La Cuesta, organizada por la Comisión de fiestas La Paz y Unión y la concejalía de Fiestas, actuarán la Orquesta Sonora Olimpia y el Grupo Relieve, a partir de las 23:30 horas. La bienvenida a 2026 estará amenizada en la plaza de Valle Guerra por las actuaciones de Columbia, Dorada Band y Kevin Ramos, ya a las 00:30 horas del jueves. A esa misma hora actuará la orquesta Banda Loca y los DJ’s Winner y Jesu Rodríguez en la fiesta de fin de año de Tejina. Y en la plaza Domingo Cubas de San Matías, organizada por la Asociación Vecinal La Montaña con la colaboración de la Asociación Cultural Virgen de Guadalupe y la concejalía de Fiestas, desde las 23:00 horas actuarán David Pérez, Grupo P&D, Grupo Nueva Latina y DJ Pacheco.

Por último, Dailos González recuerda que en la tarde del 31 de diciembre La Laguna acoge además una de las grandes pruebas populares del calendario deportivo, como es la XLII edición de la San Silvestre Lagunera, organizada por el Organismo Autónomo de Deportes, y que a partir de las 18:00 horas recorrerá las calles principales del casco histórico y que también tendrá sus modalidades infantiles a las 16:00 horas.

“Paralelamente continuamos con toda la oferta de actividades de la plaza de la Navidad y del Campamento Real, que tendrá un pase especial en horario de mañana el 31 de diciembre, de 11:00 a 13:30 horas, para poder disfrutar al máximo de todas las opciones festivas que ofrece La Laguna”, concluye Dailos González.