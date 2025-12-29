La Laguna conciencia en las aulas de que los animales no son un juego

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Educación y Juventud, desarrolla en los centros educativos del municipio el proyecto EDUCAN La Laguna, una iniciativa de educación y convivencia canina dirigida a jóvenes de entre 14 y 17 años, con el objetivo de concienciar sobre la tenencia responsable de animales, su cuidado, mantenimiento y el respeto hacia ellos como seres vivos. Un proyecto que continuará tras el parón escolar navideño.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subraya la importancia de este tipo de acciones formativas dentro del ámbito educativo, destacando que “la educación en valores también pasa por enseñar a nuestros jóvenes que tener un animal implica una responsabilidad diaria, un compromiso a largo plazo y una atención constante a su bienestar físico y emocional”. En este sentido, recuerda que “los animales no son un juguete ni un capricho momentáneo, sino seres vivos que sienten y dependen completamente de las personas que los cuidan”.

Eiroa incide además en que el proyecto EDUCAN La Laguna permite abordar de forma práctica y cercana aspectos fundamentales como la alimentación adecuada, la higiene, el ejercicio, la salud veterinaria o el cumplimiento de la normativa municipal, “contribuyendo a formar ciudadanos más conscientes y respetuosos, no solo con los animales, sino también con el entorno y con el resto de la comunidad”. “Cuando educamos desde edades tempranas en el respeto y la responsabilidad, estamos previniendo situaciones de abandono, maltrato o convivencia conflictiva, y construyendo una ciudad más amable y comprometida”, añade.

Unos maestros inigualables

Además, estas sesiones cuentan con la participación de los perros K9 jubilados Anker y Shakira, cuya trayectoria permite acercar al alumnado la importancia del respeto y el reconocimiento al trabajo animal, así como con el apoyo de Coca y Kira, cachorros cedidos para la futura Unidad Canina de la Policía Local de La Laguna. Esta convivencia directa con animales en distintas etapas de su vida refuerza el mensaje educativo del proyecto, favoreciendo una comprensión real y empática del vínculo entre personas y perros, y poniendo en valor el cuidado, la paciencia y la responsabilidad que implica su formación y bienestar.

El proyecto EDUCAN La Laguna se desarrolla mediante talleres educativos de dos horas de duración, que combinan contenidos teóricos y prácticos sobre bienestar animal, salud canina, legislación vigente y lectura del lenguaje corporal de los perros, así como demostraciones prácticas e interacción directa con guías caninos. La iniciativa refuerza el papel de los centros educativos como espacios clave para la transmisión de valores y para la construcción de una convivencia responsable entre personas y animales en el municipio.