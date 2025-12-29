El Ayuntamiento de La Laguna aprueba un presupuesto de 218,6 millones de euros para 2026

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado este jueves, 29 de diciembre, el proyecto de los presupuestos generales del Consistorio para el ejercicio 2026. Las cuentas municipales, que alcanzan los 218.644.217 euros, han salido adelante con los votos a favor del grupo de Gobierno municipal, la abstención de Unidas Se Puede y el voto en contra del resto de la oposición.

Estos presupuestos, a los que se incorporaron una serie de enmiendas también ratificadas en pleno, entrarán en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, siempre y cuando no se registren alegaciones durante el periodo preceptivo de exposición pública. Tal y como se ha expuesto, el presupuesto consolidado de la Corporación lagunera superará los 230.321.428,19 euros, incluyendo la empresa pública Muvisa, Gerencia de Urbanismo y los organismos autónomos de Deportes y Actividades Musicales.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, puso en valor el gran trabajo desarrollado por todo el equipo técnico y político de la concejalía de Hacienda y Asuntos Económicos del Ayuntamiento para conformar estas cuentas generales “que priorizan las políticas sociales, la creación de vivienda pública desde las actuales competencias municipales, la seguridad ciudadana, la movilidad y los servicios básicos y esenciales que demanda nuestra población, dando continuidad al trabajo desarrollado en ejercicios anteriores”.

En esta línea también se manifestó la edil de Hacienda y Servicios Económicos del Consistorio, Paqui Rivero, la cual subrayó el esfuerzo y la implicación de todo su equipo de trabajo en este proyecto que consta de más de 2.000 páginas. También quiso agradecer “la colaboración del resto de concejales y concejalas de la Corporación local y el buen entendimiento que ha existido en la conformación de estas cuentas generales, las aportaciones y sugerencias que han hecho llegar los colectivos ciudadanos y la predisposición a la escucha del resto de los grupos políticos con representación en el Consistorio durante este proceso”.

“Este presupuesto para 2026 tiene un marcado carácter continuista, profundizando en el mantenimiento y modernización de los servicios municipales y el crecimiento social y económico de nuestra ciudadanía. También es importante recalcar que estas cuentas generales están libres de cualquier endeudamiento con entidades bancarias y que se ajusta a todas las normativas legales que se establecen para la creación de cualquier proyecto de cuentas municipales”, agregó Rivero.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria, Fran Hernández, subrayó que este presupuesto “es una herramienta real para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, construida desde la escucha activa y el trabajo constante en los pueblos y barrios del municipio”. En este sentido, destacó que se trata de unas cuentas que incrementan las partidas, no contemplan recortes sociales y refuerzan los servicios públicos, destinando más recursos a que La Laguna funcione mejor en su conjunto.

Asimismo, señaló que este equipo técnico y político trabaja “con vocación de excelencia y con un criterio de equidad territorial, para que el avance del municipio llegue por igual a todos los barrios y pueblos”, defendiendo un presupuesto pensado “para avanzar, mejorar la vida de las laguneras y laguneros y alejado del ruido político”.

Por último, el portavoz del grupo municipal socialista, Badel Albelo, expresó que “los presupuestos son la expresión más clara de nuestras prioridades como gobierno” y valoró “la capacidad que tenemos de intentar llegar a acuerdos y a consensos con partidos que sí que hacen su trabajo”, en referencia a las formaciones que han presentado enmiendas parciales.

“Priorizamos la prestación de los servicios públicos esenciales, el mantenimiento del municipio y la continuidad de las políticas que garantizan cohesión social, seguridad y desarrollo urbano. Defendemos este presupuesto para 2026 porque es prudente, serio y responsable y porque está diseñado para que La Laguna avance con seguridad, cohesión y políticas públicas realistas que se pueden cumplir”, agregó Albelo.

Esta sesión extraordinaria del pleno también sirvió como escenario para la toma de posesión de Saúl Alberola, como nuevo concejal del grupo Unidas Se Puede en el Consistorio lagunero.

Datos destacados del presupuesto 2026

Atendiendo a las grandes cifras de este proyecto de presupuestos generales para 2026, Bienestar Social contará con más de 26 millones de presupuesto, lo que supone un 12% del presupuesto municipal. En materia de vivienda, a los 5,4 millones de euros de inversión directa contemplados en el presupuesto municipal se suman los 11,5 millones de euros (un 48% más que en 2025), recogidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Muvisa.

Servicios Municipales es el área con mayor dotación económica del Ayuntamiento. Con 38.978.141 euros representa un 18% del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 8,29% respecto al anterior ejercicio.