La Laguna aprueba su presupuesto para 2026 con los votos del gobierno y entre críticas de opacidad

Presupuesto en el último suspiro de 2025, solo con los votos del gobierno local y entre críticas de opacidad. La Laguna aprobó este lunes sus cuentas para 2026 con el respaldo del pacto PSOE-CC, la abstención de Unidas y el rechazo del resto de formaciones políticas (PP, Drago y Vox). El pleno, de carácter extraordinario y urgente, estuvo marcado por las críticas a la fecha de celebración de la sesión, así como al escaso margen que la oposición lamentó que había tenido para la formulación de propuestas.

La sesión arrancó con la aprobación de la urgencia de la convocatoria. Sostuvo la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, que era necesario aprobar ya el presupuesto porque lo contrario hubiese significado «retrasar proyectos», y añadió que no se había sometido antes a debate debido a las modificaciones que exigió el real decreto-ley que estableció subidas salariales para los empleados públicos.

Líneas maestras

Rivero recorrió las líneas maestras de unas cuentas que se sitúan en 218,6 y 230,3 millones de euros. La primera cifra es la correspondiente al Ayuntamiento y la segunda, al denominado ‘presupuesto consolidado’, que incluye tanto al consistorio como a los organismos autónomos de Actividades Musicales y de Deportes, a la Gerencia de Urbanismo y a la empresa pública Muvisa. Ambas cuantías suben: la primera, un 4% sobre los 210 millones del ejercicio que ahora termina; la segunda, un 1,85% en relación a 226,1.

La edil de Hacienda afirmó que se había reunido con las distintas formaciones políticas el 24 de noviembre para presentarles las cuentas. Le contestaron el PP y Vox que era cierto, pero que solo les entregó dos folios a modo de resumen de un documento de 2.000 páginas. Alberto Rodríguez (Drago) también se quejó de una comisión «convocada con el pie cambiado» e Idaira Afonso (Unidas) consideró que la fecha elegida no fue «nada propicia».

Continuista

«Este presupuesto para 2026 tiene un marcado carácter continuista, profundizando en el mantenimiento y modernización de los servicios municipales y el crecimiento social y económico de nuestra ciudadanía», defendió Rivero. Drago y Unidas presentaron sendas baterías de propuestas de modificación. El primero de esos partidos puso sobre la mesa una quincena de iniciativas que no prosperaron porque, según el grupo de gobierno, esas actuaciones ya se encontraban en las cuentas o exigían cuantías de las que no se disponía. Las enmiendas parciales son aquellas que se realizan para proponer acciones concretas, mientras que las totales plantean un presupuesto alternativo. Unidas presentó 17 de las primeras –de las que acabarían prosperando diez- y también registró una global, aunque a la luz de una nota de prensa que envió la coalición de izquierdas antes del pleno parecía que no la registraría.

Alberto Rodríguez, al analizar el presupuesto, puso el foco en el turismo, las fiestas, el gasto político y las partidas destinadas a publicidad y propaganda. «No tiene razón de ser que sigan manteniendo esas cantidades», rechazó. Desde Unidas, Idaira Afonso dijo que este no es el documento que le hubiese gustado a esa formación política. «Es un presupuesto de sota, caballo y rey; son necesarias medidas más valientes», reivindicó.

«Un galimatías»

Manuel Alejandro Rodríguez (Vox) observó un «presupuesto confusionario». Se detuvo en que se consignan cuantías para objetos a los que no irán: «Se proyectan grandes obras, se redirigen los créditos a otras cosas que no se han proyectado y se engaña a los laguneros». En su opinión, hay «dolo, falta de transparencia, oscuridad» y las cuentas se plantean como «un galimatías de ofuscación premeditada».

Las críticas más duras llegaron desde la bancada del PP. Juan Antonio Molina manifestó que el presupuesto es un «copia y pega de años anteriores con algunas modificaciones», y alertó de que es «la manera de ir preparando que nos podamos encontrar con contrataciones masivas a empresas para hacer todos esos servicios y pedir después favores». Lo definió más adelante como «el presupuesto de la vergüenza». Y remachó: «Ni este gobierno, que encuentra una cagarruta en el suelo y dice que es un fósil y que hay que protegerlo, sabe cómo darle la vuelta a este presupuesto para que parezca algo».

Gobierno local

Las percepciones de CC y PSOE fueron radicalmente opuestas a las de los partidos de la oposición. «Este es un gobierno estable y sólido y que practica una forma de hacer política diferente, y tenemos unos grandes presupuestos», expresó Fran Hernández (CC). «Defendemos este presupuesto para 2026 porque es prudente, serio y responsable y porque está diseñado para que La Laguna avance con seguridad, cohesión y políticas públicas realistas que se pueden cumplir», opinó Badel Albelo (PSOE).