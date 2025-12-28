Servicios Municipales de La Laguna impulsa la renaturalización de parques y jardines públicos con flora endémica

El área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna desarrolla estas actuaciones de renaturalización con especies endémicas para recuperar, embellecer y replantar zonas verdes públicas, priorizando variedades adaptadas a las condiciones climáticas y ambientales del municipio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “la renaturalización de los espacios públicos es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y cuidar el entorno urbano desde criterios de sostenibilidad”.

La mayor parte de las plantas incluidas en el último listado de actuaciones se han destinado a espacios como el Parque Bocatuerta, el Parque de La Vega, el Parque de la Mesa Mota, la Ladera de San Roque, el Parque Mayber Llombet, el Parque de la calle Huerta Murciana y el Parque de la calle Amatista.

Las plantaciones, ejecutadas durante el periodo 2024–2025, han incorporado flora canaria correspondiente a distintos pisos de vegetación, desde el piso basal y el bosque termófilo hasta la laurisilva, el pinar y especies azonales, favoreciendo un modelo de jardinería pública más sostenible y coherente con el entorno.

Hernández señaló además que “apostar por flora endémica permite recuperar zonas degradadas con especies que se adaptan mejor al territorio, consumen menos agua y facilitan un mantenimiento más eficiente de los parques y jardines”.

En este sentido, Hernández explicó que “la presencia de flora endémica en los espacios públicos contribuye a consolidar una imagen de ciudad vinculada a su entorno natural, poniendo en valor el patrimonio ambiental del municipio”.