Una de las carreteras en peor estado de Tenerife está más cerca de su arreglo: la subida a la Mesa Mota recibirá 1,2 millones

La carretera de la Mesa Mota empieza a ver la luz al final del túnel. Ya hay acuerdo entre administraciones para reparar una de las vías que se encuentran en peor estado de conservación en el Área Metropolitana. La cantidad que se ha establecido para los trabajos es de 1,2 millones de euros, según los datos aportados por fuentes oficiales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna tras la rueda de prensa de presentación de las nuevas cuentas municipales, en las que habrá fondos para ella.

La mejora de esta carretera es una obra largamente esperada, y finalmente el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de La Laguna y Tegueste han dado el paso que se necesitaba para que los trabajos puedan salir adelante. Se trata de una carretera que discurre tanto por suelo urbano como por suelo rústico (49%), del que un 33% es titularidad del Ayuntamiento de La Laguna y el 16% restante pertenece a Tegueste. Por otra parte, el 51% del trazado se localiza en suelo urbano. Esta compleja distribución había dificultado durante años la ejecución de la intervención.

Consenso institucional

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el viernes la relevancia del consenso institucional que se ha alcanzado. «Nos hemos puesto las tres administraciones de acuerdo por fin», señaló. El regidor local subrayó, además, el esfuerzo económico conjunto: «Tegueste ha hecho un sobreesfuerzo, La Laguna también lo ha hecho y el Cabildo ha entendido que era más que necesaria esa obra». En opinión del político socialista, se trata de «una obra relevante y a la altura de este municipio».

La inclusión de esta actuación en las cuentas de 2026 sigue a los pasos dados en ejercicios anteriores y que, en cambio, no terminaban de dar resultados. Sin ir más lejos, en el presupuesto de 2025, el Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna ya contemplaba una partida de 290.000 euros para mejorar esta subida.

Sin capa de rodadura

El estado de la carretera ha sido motivo de quejas reiteradas. Y no es para menos. Tras finalizar el tramo más urbanizado, los conductores se encuentran con una zona plagada de baches, parches levantados y agujeros. Aunque el firme mejora ligeramente en las inmediaciones del antiguo circuito de motocross, los desperfectos se agravan conforme se asciende, hasta descubrir puntos sin capa de rodadura y que se convierten en uno de los peores ejemplos de deterioro viario de toda La Laguna.

Aunque el problema no es nuevo, el estado actual supera al de etapas anteriores. Reparcheos puntuales no han logrado frenar un deterioro progresivo que, desde el pasado mandato, el Ayuntamiento de La Laguna atribuía en parte a la titularidad compartida con Tegueste. El acuerdo institucional alcanzado ahora abre la puerta a una solución definitiva para una vía clave tanto para la movilidad como para el disfrute del entorno natural de la Mesa Mota.