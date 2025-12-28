El Ayuntamiento de La Laguna incrementa su presupuesto en un 4% y alcanza los 218,6 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado a conocer el proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas municipales que se incrementan en un 4% respecto a las del año que está a punto de concluir y que alcanza los 218.644.217 euros. El presupuesto consolidado, que además del Ayuntamiento engloba a los organismos autónomos de Actividades Musicales y de Deportes, a la Gerencia de Urbanismo y a la empresa pública Muvisa, asciende a 230.321.428,19 euros. El documento será debatido en pleno para su aprobación el lunes 29 de diciembre.

El presupuesto ha sido presentado públicamente por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Paqui Rivero; y concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes numerosos miembros de la corporación municipal. Previamente había tenido lugar la comisión en la que el presupuesto fue presentado a las diferentes formaciones políticas del Ayuntamiento.

Luis Yeray Gutiérrez presentó las cuentas municipales haciendo hincapié en que el crecimiento presupuestario respecto a 2025 se va a materializar en distintas líneas de acción “que han sido el distintivo de este grupo de gobierno”, y en concreto “un refuerzo de las políticas sociales, incluyendo la apuesta por la vivienda pública, dentro de nuestras competencias, la inversión en obras e infraestructuras para llegar a todos los pueblos y barrios del municipio, la mejora de los servicios municipales y el apoyo al sector comercial, lo que también debe traducirse en un refuerzo del empleo, y la defensa del patrimonio y de la cultura como ejes vertebradores de nuestro municipio”.

Apuesta por la vivienda a través de Muvisa

La concejala de Hacienda y Servicios Económicos expuso que el equipo de gobierno municipal “ha tramitado un presupuesto que sigue haciendo hincapié en las laguneras y laguneros, en línea con la recuperación económica. Un presupuesto que hace pivotar sus puntos fuertes en las políticas sociales, el mantenimiento de los servicios municipales, seguridad ciudadana y movilidad y vivienda a través de Muvisa, que permitan vertebrar el municipio a través de la cohesión social y económica y que potencie la tendencia a la mejora existente en la creación de empleo en el municipio”.

Por su parte, Fran Hernández subrayó que los presupuestos municipales para 2026 “son unas cuentas realistas y responsables, pensadas para dar respuesta a la realidad de nuestros pueblos y barrios y para que La Laguna siga avanzando sin dejar a nadie atrás”, destacando que casi uno de cada cinco euros del presupuesto se destina a Servicios Municipales, “una apuesta clara por el mantenimiento del espacio público, la limpieza, los parques y jardines y, en definitiva, por que el día a día del municipio funcione”.

Hernández puso además en valor que se trata de un presupuesto elaborado desde la estabilidad y el trabajo conjunto de los socios de gobierno, “con las personas en el centro, reforzando los servicios públicos y garantizando que el crecimiento de La Laguna sea compartido y llegue a todos los vecinos y vecinas”.

Tanto el alcalde como la concejala de Hacienda y Servicios Económicos desgranaron algunas de las principales cifras del presupuesto para 2026.

Un presupuesto dividido para grandes proyectos

El área de Bienestar Social cuenta con 26.058.434 euros, lo que supone el 12% del presupuesto municipal, habiendo aumentado frente al año anterior un 8.96%. Este crecimiento se sustenta básicamente en el incremento en el contrato de ayuda a domicilio, manteniéndose el gasto “en políticas encaminadas a atender a nuestros mayores, personas con discapacidad, emergencia social y apoyo a las entidades del tercer sector en su tarea”, según señaló el alcalde.

En materia de vivienda, a los 5,4 millones de euros de inversión directa contemplados en el presupuesto municipal se suman los 11,5 millones de euros (un 48% más que en 2025), recogidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Muvisa. En este apartado, el alcalde destacó que en 2026 “iniciaremos dos proyectos clave que sumarán 79 viviendas destinadas a alquiler asequible: 50 viviendas en Tejina, con una inversión total de 10 millones de euros; y 29 viviendas en Gracia, con una inversión de 5,3 millones”.

Con 22.773.556 euros, el área de Obras e Infraestructuras supone el 10% del presupuesto de gastos de la corporación, habiéndose incrementado un 18,54%. Entre las principales actuaciones presupuestadas para 2026 se incluyen la continuación obras canalización barranco de la Carnicería, la carretera de acceso a Mesa Mota, el techado de las canchas deportivas de los colegios de El Ortigal y Las Mercedes, la plaza de Las Chumberas, el concurso internacional para el proyecto del nuevo mercado o la redacción del proyecto para convertir la antigua estación de guaguas de San Benito en una nueva comisaría de policía, además de continuar con las obras de asfaltado y accesibilidad en todo el municipio.

Servicios Municipales es el área con mayor dotación económica del Ayuntamiento. Con 38.978.141 euros representa un 18% del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 8,29% respecto al anterior ejercicio. Este importe será destinado a mantener la actividad del municipio acompasándolo a la modernización de sus servicios, destinándose gran parte de su presupuesto a la recogida y tratamiento de residuos y a limpieza viaria, además del mantenimiento de parques y jardines y el alumbrado.

Seguridad Ciudadana y Movilidad contará con un presupuesto de 32.151.602 euros, lo que representa un 15% del presupuesto global de gastos de la corporación. El incremento del 5,07% respecto al año anterior se fundamenta en el Capítulo 1, de gastos de personal con la contratación de más agentes para la Policía Local a través de oposiciones, así como en los incrementos de las transferencias al Cabildo de Tenerife para TITSA, lo que conlleva una mayor inversión en movilidad.

Las áreas citadas “ocupan más de la mitad del presupuesto municipal, permitiendo por tanto cumplir con los objetivos más básicos y esenciales del municipio, manteniendo la línea del compromiso con la mejora de infraestructuras, los servicios municipales, la seguridad y la atención a los más vulnerables”, expuso Paqui Rivero.

Otros incrementos significativos en las cuentas municipales se dan en las concejalías de Participación Ciudadana (que con 4,69 millones de euros se incrementa un 15,97%), Cultura (un 11,83% más hasta alcanzar 4.036.005 euros), Patrimonio y Gestión del Casco (aumenta un 8,20% hasta los 2,27 millones de euros), Desarrollo Rural (3,46%, con 1.212.310 euros), Comercio y Promoción Económica (asciende un 26,74% hasta los 2.47 millones) y Educación (un 13,38% más, con 7.023.280 euros).