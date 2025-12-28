Un árbol de Navidad sostenible invita a vecinos y comercios de La Laguna a reciclar vidrio estas fiestas

El Ayuntamiento de La Laguna y Ecovidrio han puesto en marcha una campaña de concienciación ambiental para fomentar el reciclaje de envases de vidrio durante las celebraciones navideñas, una época en la que se genera hasta el 20% de todos los residuos de este material a lo largo del año.

La iniciativa incluye la instalación de un árbol de Navidad sostenible, de cuatro metros de altura, formado por 100 miniglús, que podrá visitarse los días 26 y 27 de diciembre en la Plaza de la Concepción, esquina con la calle El Tizón. Esta acción busca llamar la atención de la ciudadanía y reforzar el mensaje de que el reciclaje de vidrio es un gesto sencillo con un importante impacto ambiental.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que esta campaña “utiliza un elemento tan reconocible como el árbol de Navidad para concienciar sobre la importancia de reciclar vidrio, tanto en los hogares como en los establecimientos comerciales”, y subrayó que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que combinan sostenibilidad, educación ambiental y mejora de los servicios municipales”.

Una actividad también educativa

Durante los dos días de la instalación, se habilitará además un stand informativo atendido por educadores ambientales, que ofrecerán información sobre cómo separar correctamente los envases de vidrio y sobre los beneficios medioambientales de su reciclaje. El stand estará operativo en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Como incentivo a la participación, se sortearán 130 miniglús domésticos, 65 cada día, a través de una dinámica de “rasca y gana” virtual.

En La Laguna se reciclaron 1.503.680 kilos de envases de vidrio, lo que supone una media de 9,4 kilogramos por habitante, equivalente a unos 32 envases por persona. En cuanto a la contenerización, el municipio cuenta con 789 iglúes para la recogida selectiva de vidrio, con una media de 203 habitantes por contenedor.

El vidrio depositado en los contenedores se recicla al 100% y puede reutilizarse de forma indefinida sin perder sus propiedades, contribuyendo a evitar el crecimiento de los vertederos. Además, el uso de vidrio reciclado en la fabricación de nuevos envases reduce la extracción de materias primas, minimiza la erosión del suelo y la deforestación, disminuye las emisiones de CO₂ y permite un importante ahorro energético.

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se anima a la ciudadanía a sumarse a esta campaña durante las fiestas navideñas y a mantener el compromiso con el reciclaje de vidrio durante todo el año, como parte de una apuesta colectiva por un municipio más sostenible.