Uno de cada cinco euros del presupuesto de La Laguna para 2026 irá a servicios públicos

La Laguna aprobará sobre la bocina de 2025 su presupuesto para 2026. Lo presentó este viernes y lo debatirá el lunes en sesión plenaria. Son algo más de 218,6 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento y de 230,3 si se suman los fondos destinados a los organismos autónomos de Actividades Musicales y de Deportes, a la Gerencia de Urbanismo y a la empresa pública Muvisa. Ambas cuantías suben: la primera, un 4% sobre los 210 millones del ejercicio que ahora termina; la segunda, un 1,85% en relación a 226,1. Destaca que Servicios Municipales será el área con mayor dotación económica (38,9 millones), el peso con el que sigue contando Bienestar Social (26 millones) y, en un plano más concreto, que se contemple una partida de 1,2 millones para el futuro mercado. En particular, se estima que se requerirá esa cantidad para hacer frente a los gastos una vez que finalice el nuevo concurso internacional de ideas que se convocará (se incluyen ahí estudios previos, anteproyecto, proyecto básico y dirección facultativa de las obras).

«Hoy es un día sumamente relevante», comenzó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que indicó que previamente se había celebrado la Comisión de Hacienda en la que le presentaron las nuevas cuentas a las formaciones políticas de la oposición. Acompañaron a Gutiérrez la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, así como numerosos miembros de la corporación municipal y del personal de confianza. Rivero mantuvo que todo estaba preparado para que se presentase hace un mes, pero que se retrasó por las modificaciones que exigió el real decreto-ley que estableció subidas salariales para los empleados públicos.

Bienestar Social

¿Y qué dicen las cifras? El área de Bienestar Social cuenta con 26 millones de euros, lo que supone el 12% del presupuesto municipal y representa un aumento frente al año anterior de un 8,96%. Este crecimiento se sustenta básicamente en el incremento en el contrato de ayuda a domicilio, «manteniéndose el gasto en políticas encaminadas a atender a nuestros mayores, personas con discapacidad, emergencia social y apoyo a las entidades del tercer sector en su tarea».

En materia de vivienda, a los 5,4 millones de euros de inversión directa contemplados en el presupuesto municipal se suman los 11,5 millones (un 48% más que en 2025) recogidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Muvisa. En este apartado anunciaron que el próximo año se iniciarán «dos proyectos clave que sumarán 79 viviendas destinadas a alquiler asequible: 50 en Tejina, con una inversión total de 10 millones de euros, y 29 en Gracia, con una inversión de 5,3 millones».

Obras

El área de Obras e Infraestructuras, con 22,8 millones, supone el 10% del presupuesto de gastos. Su incremento es de un 54%. Entre las principales actuaciones presupuestadas para 2026 se incluyen la continuación de las obras de canalización del barranco de La Carnicería, la carretera de acceso a Mesa Mota, el techado de las canchas deportivas de los colegios de El Ortigal y Las Mercedes, la plaza de Las Chumberas, el ya referido concurso internacional para el proyecto del nuevo mercado o la redacción del proyecto para convertir la antigua estación de guaguas de San Benito en una nueva comisaría de policía, además de continuar con las obras de asfaltado y accesibilidad en todo el municipio.

Servicios Municipales es el área con mayor dotación económica del Ayuntamiento. Con 38,9 millones de euros representa un 18% del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 8,29% respecto al anterior ejercicio. «Este importe será destinado a mantener la actividad del municipio acompasándolo a la modernización de sus servicios, destinándose gran parte de su presupuesto a la recogida y tratamiento de residuos y a limpieza viaria, además del mantenimiento de parques y jardines y el alumbrado», explican desde el consistorio.

Seguridad

Seguridad Ciudadana y Movilidad contará con un presupuesto de 32,2 millones de euros, lo que supone un 15% de las cuentas. El incremento del 5% respecto al año anterior se fundamenta en el Capítulo 1, de gastos de personal con la contratación de más agentes para la Policía Local a través de oposiciones, así como en los incrementos de las transferencias al Cabildo de Tenerife para Titsa.

Las áreas citadas «ocupan más de la mitad del presupuesto municipal». Esto permite «cumplir con los objetivos más básicos y esenciales del municipio, manteniendo la línea del compromiso con la mejora de infraestructuras, los servicios municipales, la seguridad y la atención a los más vulnerables», expone Rivero. Según indican desde el Ayuntamiento, otros incrementos significativos se dan en las concejalías de Participación Ciudadana (que, con 4,7 millones de euros, se incrementa un 15,97%), Cultura (un 11,83% más hasta alcanzar 4 millones), Patrimonio y Gestión del Casco (aumenta un 8,2% hasta los 2,3 millones), Desarrollo Rural (3,46%, con 1,2 millones), Comercio y Promoción Económica (asciende un 26,74% hasta los 2,5 millones) y Educación (un 13,38% más, con 7 millones).

Líneas de acción

El alcalde considera que son unas cuentas que contribuirán a «seguir en la vía de la estabilidad y el crecimiento de nuestro municipio», y hace hincapié en que el crecimiento presupuestario respecto a 2025 se va a materializar en distintas líneas de acción «que han sido el distintivo de este grupo de gobierno» y, en concreto, «un refuerzo de las políticas sociales, incluyendo la apuesta por la vivienda pública, dentro de nuestras competencias; la inversión en obras e infraestructuras para llegar a todos los pueblos y barrios del municipio; la mejora de los servicios municipales y el apoyo al sector comercial, lo que también debe traducirse en un refuerzo del empleo, y la defensa del patrimonio y de la cultura como ejes vertebradores de nuestro municipio».

Por su parte, la concejala de Hacienda y Servicios Económicos expresa que el equipo de gobierno municipal «ha tramitado un presupuesto que sigue haciendo hincapié en los laguneros, en línea con la recuperación económica». Y defiende que se trata de «un presupuesto que hace pivotar sus puntos fuertes en las políticas sociales, el mantenimiento de los servicios municipales, seguridad ciudadana y movilidad y vivienda a través de Muvisa, que permitan vertebrar el municipio a través de la cohesión social y económica y que potencie la tendencia a la mejora existente en la creación de empleo en el municipio».

Socios de gobierno

«Los presupuestos municipales para 2026 son unas cuentas realistas y responsables, pensadas para dar respuesta a la realidad de nuestros pueblos y barrios y para que La Laguna siga avanzando sin dejar a nadie atrás», manifiesta Fran Hernández. El edil subraya que casi uno de cada cinco euros del presupuesto de La Laguna se destina a Servicios Municipales, «una apuesta clara por el mantenimiento del espacio público, la limpieza, los parques y jardines y, en definitiva, por que el día a día del municipio funcione». Además, el político nacionalista destaca que se trata de un presupuesto elaborado desde «la estabilidad y el trabajo conjunto» de los socios de gobierno, «con las personas en el centro, reforzando los servicios públicos y garantizando que el crecimiento de La Laguna sea compartido y llegue a todos los vecinos y vecinas».

Al respecto de las nuevas cuentas municipales, Unidas se Puede, uno de los partidos de la oposición, anunció este viernes que defenderá una batería de 18 enmiendas parciales al proyecto del presupuesto. Lo habitual en esta formación política había sido la presentación de una enmienda a la totalidad, es decir, un presupuesto alternativo y algunas propuestas parciales. «Unidas se puede reitera su voluntad de diálogo y cooperación para que el presupuesto municipal 2026 sea una herramienta útil al servicio del interés general y del fortalecimiento de las políticas públicas municipales», indica en una nota en un momento en que la formación ha pasado a estar liderada por Idaira Afonso, que se encuentra al frente de la Comisión Especial de Igualdad, por la Integración Social y contra la Discriminación.