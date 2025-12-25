El rocódromo del parque de La Vega mantendrá su carácter público y gratuito, pero dejará de ser de uso libre por seguridad

Público y gratuito, pero no de uso libre. O dicho en otras palabras: nadie podrá ponerse a escalar por simple novelería sin tener ni idea. La actuación en el rocódromo del parque de La Vega –convertido estos días en campamento de los Reyes Magos– empieza a clarificarse. El asunto ha sido durante meses objeto de controversia y protagonizó incluso una moción en el pleno de noviembre del Ayuntamiento de La Laguna.

«Seguimos con las reparaciones, la adjudicación de sustitución de las presas y arreglo del elemento principal, así como la colocación de las zonas de calentamiento; actuaciones que superan los 30.000 euros», expresaron desde el Organismo Autónomo de Deportes, antes de precisar que se encuentran en la fase de adjudicación «para, una vez que esta concluya, reunirnos, tal y como se acordó en el pleno con la parte técnica, y explicar los porqués del cierre».

Acceso reglado

Deportes confirmó que «continuará siendo público y gratuito, pero de acceso reglado para cumplir la normativa», y añadió en referencia al encuentro previsto que de él saldrá una fórmula de funcionamiento definitivo. Una de las opciones sobre la mesa es la de instalar una apertura electrónica con cerradura inteligente. Y remacharon desde el Organismo Autónomo: «Pero podemos asegurar que el acceso no será libre como hasta ahora por el riesgo que conlleva la práctica y en aras de la seguridad de los deportistas; tendrá control».

Fue el líder de Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez, el que llevó el rocódromo al salón de plenos, con una moción «para garantizar el acceso público y libre» al espacio. Tuvieron lugar dos intervenciones vecinales por parte de practicantes de este deporte. Lucía Méndez contextualizó que en septiembre comenzaron labores de vallado alrededor del rocódromo sin que los deportistas recibiesen información al respecto, y pidió que este continuase siendo de uso libre. Por su parte, Yurena García apoyó la «reapertura y gestión participativa». Y destacó: «No es solo una instalación deportiva, sino un punto de encuentro».

Moción

El texto que presentó Alberto Rodríguez solicitaba información oficial sobre las obras de vallado en el rocódromo; publicar estadísticas sobre la siniestralidad y el uso del recinto en los últimos años; garantizar «el carácter público, gratuito y abierto de esta instalación, manteniendo el acceso libre para vecinos, familias y usuarios, y exigiendo que cualquier eventual restricción esté sustentada en datos objetivos, estudios técnicos y criterios transparentes que puedan ser contrastados públicamente», y abrir un proceso de diálogo con «los colectivos vecinales, familias y asociaciones deportivas vinculadas a la escalada y la montaña, con el fin de consensuar medidas de mejora y mantenimiento de la instalación».

El acuerdo final, de carácter unánime, llegó merced a una enmienda a la que dio lectura el concejal de Deportes, Badel Albelo (PSOE), y que rezaba en su punto principal: «Convocar una reunión técnica participativa para cuando concluya la totalidad de las obras y decidir en qué condiciones se apertura el rocódromo del parque de La Vega, atendiendo a criterios legales y garantizando el acceso público y gratuito». En el texto aprobado también se aboga por la seguridad en las instalaciones deportivas y por reforzar «los canales de comunicación institucional y la participación efectiva».