La Policía Local de La Laguna recibe seis vehículos del Cabildo de Tenerife para reforzar la seguridad del Parque Rural de Anaga

El Cabildo de Tenerife ha entregado este martes a la Policía Local de La Laguna cinco vehículos patrulleros 4x4 híbridos enchufables (PHEV) y un furgón de atestados, como parte de un convenio con la Consejería del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias. El objetivo de esta entrega es reforzar la presencia policial en el Parque Rural de Anaga y otras zonas naturales protegidas del municipio de La Laguna, mejorando la seguridad y el control de estas áreas de alto valor ecológico y turístico.

Rosa Dávila ha hecho entrega de los vehículos asegurando que “estamos dando un paso firme en la mejora de la seguridad y la sostenibilidad de nuestros entornos naturales. El Parque Rural de Anaga es uno de nuestros tesoros más valiosos, y garantizar su conservación, junto con la seguridad de quienes lo visitan, es una prioridad del Cabildo”.

El primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, agradeció al Cabildo “la materialización de este convenio que viene a incrementar el parque móvil de la Policía Local, lo que se va a traducir en un mejor servicio a la ciudadanía, y que de manera particular aumenta nuestra capacidad para las tareas de vigilancia y protección de un espacio único como es el Parque Rural de Anaga”.

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, afirmó que "hoy es un paso importante para la seguridad de nuestros entornos naturales. Estos nuevos vehículos no solo permitirán una mayor eficacia en la vigilancia del Parque Rural de Anaga, sino que también mejorarán la sostenibilidad de nuestras fuerzas de seguridad al incorporar unidades híbridas. Estos vehículos no solo reforzarán la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes, sino que también contribuirán al respeto y la conservación de nuestros valiosos recursos naturales".

Los nuevos vehículos, que cuentan con kit de detenidos, permitirán a los agentes de la Policía Local realizar intervenciones más eficientes y sostenibles en un entorno natural tan complejo. Gracias a su capacidad de circular en modo eléctrico, los patrulleros híbridos contribuirán a reducir el ruido y las emisiones, mejorando así la calidad ambiental en las zonas sensibles como el Parque Rural de Anaga.

Será en la zona de Cruz del Carmen donde más se intensifique la vigilancia y la actividad. El Cabildo ha puesto en marcha esta iniciativa para garantizar el cumplimiento de las normativas de protección ambiental, controlar el acceso y las actividades ilegales, y garantizar la seguridad de los visitantes.

Detalles de los vehículos

• Vehículos entregados: 5 patrullas 4x4 híbridas enchufables con kit de detenidos y 1 furgón de atestados.

• Objetivos del convenio: Refuerzo de la seguridad en el Parque Rural de Anaga, control de actividades ilegales, y prevención de impactos negativos en los espacios naturales.

• Características de los vehículos: Vehículos híbridos (Etiqueta 0) que permiten circular en modo eléctrico, reduciendo el ruido y las emisiones en áreas sensibles.

• Presupuesto y financiación: subvención en especie otorgada por el Cabildo de Tenerife y la Consejería del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias.

Así fue la entrega

El acto de entrega ha contado con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, la consejera y directores insulares de Medio Natural y Seguridad además del primer teniente de alcalde de La Laguna y mandos de la Policía Local. En el evento, se destacó el esfuerzo conjunto entre el Cabildo y el Ayuntamiento de La Laguna para mejorar la seguridad y sostenibilidad de la isla.

Este convenio y la entrega de vehículos refuerzan el compromiso del Cabildo de Tenerife con la protección del medio ambiente, garantizando tanto la seguridad de los espacios naturales como la de los ciudadanos y visitantes que disfrutan de estos entornos excepcionales.