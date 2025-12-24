La Navidad impulsa el comercio local en los pueblos y barrios de La Laguna
La campaña incluye acciones itinerantes, actividades dirigidas a toda la familia y animación en la calle, con el objetivo de incentivar las compras de cercanía, apoyar al comercio local y reforzar la vida social en los barrios.
El área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna desarrolla durante estas fechas un conjunto de iniciativas dirigidas a impulsar el comercio de proximidad y a acercar la actividad navideña a distintos entornos comerciales del municipio.
Estas acciones combinan dinamización en la vía pública, ambientación navideña y promoción, con el objetivo de animar las calles, atraer público y favorecer la interacción entre la ciudadanía y los comercios locales.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, señaló que “estas iniciativas permiten dinamizar las zonas comerciales durante la Navidad, apoyar al pequeño comercio y acercar la actividad económica y social a los barrios”.
Entre las iniciativas puestas en marcha se encuentra el proyecto ‘Esta Navidad tu comercio te abraza’, una propuesta de dinamización del comercio local que se desarrolla durante la campaña navideña para incentivar las compras de cercanía y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los establecimientos del municipio.
El proyecto contempla paradas itinerantes en distintas zonas comerciales, acompañadas de una campaña de difusión en redes sociales, reparto de merchandising navideño y acciones de dinamización en calle con la presencia de personajes navideños, generando un ambiente cercano y festivo.
A estas acciones se suma ‘La Estrella de la Navidad: el comercio local’, un proyecto de dinamización comercial que impulsa el comercio de proximidad durante la campaña navideña a través de paradas itinerantes que continuarán desarrollándose el 23 de diciembre en La Cuesta, el 24 de diciembre en Taco, el 3 de enero en La Cuesta, el 4 de enero en el entorno de la Catedral y el 5 de enero en La Cuesta y Taco, acercando la actividad festiva a distintos núcleos comerciales del municipio.
Dentro de la programación se incluye también ‘Chocoland La Punta del Hidalgo’, una gran jornada navideña de carácter familiar que se celebrará el 26 de diciembre, en el Parque de La Punta, en horario de 12:00 a 20:00 horas, y que ofrecerá actividades infantiles, talleres creativos, animación, espectáculos y experiencias interactivas, concebidas para reforzar la actividad social y comercial del entorno.
