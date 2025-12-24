La Laguna celebra el primer concierto de Navidad con su Orquesta Sinfónica y el estreno de la obra ‘Hespérides’

La Laguna estrena Concierto de Navidad, y lo hace con la recién creada Orquesta Sinfónica de La Laguna, bajo la dirección de David González, y un programa que incluye áreas de ópera, canciones populares, villancicos, y el estreno de una nueva partitura: ‘Hespérides’ del compositor canario Emilio Coello, con la que se rinde homenaje al Teatro Leal en su 110 aniversario. La cita es este 25 de diciembre, día de Navidad, a las 20:00 horas.

El concierto supone la puesta de largo de la Orquesta, tras su primera intervención en el acto de cierre del 25 aniversario de la proclamación de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En esta ocasión asume su primer concierto sinfónico y lo hace junto a artistas reconocidos como el tenor Pancho Corujo, la cantante Cristina Ramos y el timplista Benito Cabrera, junto al coro de voces blancas del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife dirigido por Juan Ramón Vinagre.

En el programa figuran obras de autores como Bizet, Gounod, Mascagni, Puccini, o contemporáneos como John Cohen o John Wade, además de Benito Cabrera, del que se interpretará el popular villancico ‘Una sobre el mismo mar’, que servirá de cierre del concierto.

El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, explica que la Orquesta Sinfónica de La Laguna nace como un proyecto vinculado a la Escuela Municipal de Música Guillermo González, que dirige David Martel, y al Organismo Autónomo de Actividades Musicales, como una propuesta integradora de músicos en su mayoría del Archipiélago para cubrir un segmento de la programación cultural de La Laguna que hasta ahora no había sido atendido por completo en el municipio.

Se trata de un proyecto que tendrá como base unos sesenta componentes, dependiendo del repertorio a interpretar, y que atenderá a conciertos puntuales con al menos dos o tres compromisos al año. Además, la orquesta supone una oportunidad para que puedan incorporarse a ella los estudiantes de los conservatorios profesionales de Tenerife y Gran Canaria y del conservatorio superior de Canarias que se encuentren en su último periodo de formación.

Otra de las características del proyecto es que la orquesta incluirá en su repertorio obras compuestas ‘ex profeso’. Es el caso de ‘Hespérides’, un encargo realizado a Emilio Coello con motivo de los 110 años del Teatro Leal. Según explica su autor, ‘Hespérides’ captura la esencia de la identidad canaria, su historia, orografía, sus paisajes volcánicos y naturaleza, a través de los múltiples contrastes en su composición. La música popular sirve de amalgama al conjunto de la obra y en ella se dan cita las folías, tajarastes, seguidillas, saltonas, isas, entre muchas otras, fusionándolos con ritmos latinos en un guiño a la conexión de Antonio Leal, fundador del Teatro Leal, con Cuba. La obra culmina con aire festivo, reflejando el espíritu vibrante de esta celebración.

El compositor hace una clara referencia al grupo lagunero Los Sabandeños, del cual el compositor ostenta la distinción de miembro de honor. En concreto ‘Hespérides’ incorpora una cita del pasaje de los ‘Cantos Canarios’, con la letra “Qué bien se siente un canario con el rumor de la brisa, el arrullo de las olas y cuando canta una isa”.