La Laguna abre las puertas del Campamento Real, que espera la visita de más de 18.000 personas
Esta cita navideña se traslada por primera vez al parque de La Vega, donde se ampliará significativamente el aforo respecto a ediciones anteriores.
El Ayuntamiento de La Laguna ha inaugurado este lunes, 22 de diciembre, el Campamento Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Este emplazamiento mágico, que estrena ubicación en el parque de La Vega, albergará hasta el próximo 4 de enero la visita de más de 18.000 personas, quienes podrán entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar y sus pajes reales.
El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, fue la persona encargada de abrir oficialmente las puertas de este recinto, en el que esperaban personajes infantiles, atracciones, talleres manuales, actuaciones musicales, photocalls y un sinfín de sorpresas que colmaron de ilusión a grandes y pequeños.
El primer edil lagunero hizo hincapié en que esta “actividad se ha convertido en uno de los lugares de referencia de la Navidad en Canarias y se ha demostrado en la alta demanda que hemos tenido de entradas físicas y virtuales, incluso ampliando el aforo disponible respecto a las 10.500 personas que disfrutaron de este Campamento en 2024”.
Por su parte, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Dailos González, también quiso agradecer “esta gran acogida de la población lagunera y tinerfeña, que no ha querido perderse este espacio dedicado a la fantasía, la música, las tradiciones y la alegría, en una nueva ubicación que nos permite mejorar la gran oferta de dinamización de otros años”.
Esta nueva edición ofrecerá hasta el 4 de enero dos pases de acceso diario, de unas dos horas y media de duración, organizados en diferentes franjas horarias para garantizar una experiencia cómoda, segura y ordenada para todas las familias.
La mayoría de las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, con pases especiales de mañana los días 24 y 31 de diciembre, adaptándose así al calendario y a las celebraciones navideñas.
Este emplazamiento estratégico de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente será el preludio de la llegada oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar al municipio, en la mañana del 5 de enero, cuando serán recibidos por el alcalde y los concejales del Ayuntamiento y transitarán por las calles de la ciudad hasta la torre de La Concepción. Esa misma tarde, se llevará a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes, la más antigua de Canarias.
