Viaje al campo vía Holanda: la historia de la granja de Aray Santana e Ira Louwe en Tenerife

Aray Santana e Ira Louwe tienen 30 cabras, ocho ovejas, dos burras y dos perras pastoras, y se han trazado el objetivo de poner en marcha una quesería. Es la historia de una pareja joven que ha visto una ventana de oportunidad en el sector primario. El último paso que han dado es el de asumir unos 20.000 metros cuadrados de suelo para generar forraje a través del Banco de Tierras de La Laguna.

El viaje hacia el campo de Aray e Ira tiene más peculiaridades, si cabe, de las que lleva implícitas una aventura de este tipo. Y es que nadie, ni siquiera el propio Aray, se esperaba encontrar su futuro en el agro tinerfeño. Tiene 24 años, es de Bajamar, con vena surfera e hijo de profesores. O, lo que es lo mismo, cero contacto previo con cuadras y huertas. Su recorrido hasta embarcarse en este proyecto podría resumirse en la siguiente secuencia: Bajamar-Holanda-Barranco de Las Lajas.

Países Bajos

Santana intuía desde la adolescencia que no iría a la universidad. «No se me daba bien estudiar», admite. Tras concluir Bachillerato y ya con el beneplácito de su familia para que decidiese su futuro, optó por emigrar a los Países Bajos. Allí empezó a trabajar en almacenes, hasta que un día apareció en su camino la empresa Van Driel Landschapsbeheer, dedicada al pastoreo para la prevención de incendios y control del pasto. Todo un descubrimiento para él.

«Me enamoré del trabajo», afirma. «Me cambió la vida y me dio un giro de 180 grados, porque venía de una mala rutina», añade. Se produjo entonces el gran incendio del verano de 2023 en los montes tinerfeños. Aray recuerda que vivió aquello desde el extranjero y trabajando precisamente en algo «que es bueno frente a los incendios». Ese episodio reforzó su deseo de volver con el ‘know-how’ adquirido y aplicarlo aquí.

Regreso a Tenerife

Y así lo hizo. Hace apenas dos meses que junto a Ira, su pareja, a la que conoció en Holanda, regresó a la Isla. «Hemos empezado de cero», explica él. En ese corto periodo han conseguido sentar las bases de su proyecto y adquirir los animales. El último paso ha sido el de disponer de tres fincas gracias al Banco de Tierras, que promueve el consistorio lagunero para poner en contacto a personas que tiene terrenos sin cultivar y a quienes desean trabajarlos.

El Banco de Tierras de La Laguna está gestionado por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), de cuyas acciones supieron Aray e Ira indagando por internet cuando todavía vivían en Países Bajos. Una de las huertas de las que ahora disponen a través de esta iniciativa se encuentra en El Charcón, junto a la carretera de La Esperanza (TF-24). Inicialmente iban a pagar una cantidad económica por el arrendamiento, pero el contrato acabó modificado cuando la propietaria supo de su historia: «Un kilo de queso y un litro de leche de cabra al año».

Potencial del programa

En ese terreno ubicado en uno de los márgenes de la TF-24 citan para el reportaje. También acude la concejala de Desarrollo Rural del consistorio lagunero, Cristina Ledesma, que se sorprende con las vivencias que relatan. Para ella, la historia de Aray es un ejemplo del potencial del programa. «Nada más que con escucharlos a ustedes, la experiencia, cómo lo han vivido, la ilusión que le están poniendo…, ha valido la pena la iniciativa», sostiene.

En El Charcón esperan estos agricultores y ganaderos generar forraje para el ganado. Por su parte, otro de los terrenos a los que han accedido a través del Banco de Tierras de La Laguna quieren dividirlo, plantar, dejar zonas en barbecho… Todo dependerá de la evolución del proyecto. Su previsión es que las cabras empiecen a dar leche a principios de 2026. «Entonces comenzamos nosotros a hacer queso», apunta Aray.

Dimensión educativa

Ira Louwe, de 22 años, nació en Holanda. Hija de una cocinera y de un ingeniero, su contacto con el campo también era nulo. Ella tiene previsto aportar al proyecto una dimensión educativa. «Yo soy artista terapéutica», indica. Según detalla, en los Países Bajos dirigía un negocio de educación, arte, naturaleza y salud, donde trabajaba con mayores, niños y jóvenes en escuelas y entornos naturales. «Quiero implementar mi experiencia aquí en la Isla», manifiesta.

Ella se encuentra inmersa en el proceso para crear un estudio de arte y naturaleza en la finca para desarrollar esa vertiente de la iniciativa. Uno de los aspectos que quiere trabajar es el desarrollo de la imaginación infantil. «Los niños tienen fantasía; yo trabajé mucho con implementar las ideas de los niños», expone. Aray agrega que en ese espacio podrán ver los animales, aprender sobre la tierra y conocer referencias históricas de Tenerife.