Ni uvas ni brindis: en La Laguna, el año se despide corriendo por el casco histórico

San Cristóbal de La Laguna se prepara para su última gran carrera del año. Mientras en otras partes del mundo se brindará entre lentejuelas y copas de champán, en el municipio tinerfeño cientos de corredores despedirán 2025 a golpe de zancada. La XLII edición de la San Silvestre Lagunera volverá a llenar de energía las calles del casco histórico con su tradicional prueba del 31 de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas y el ambiente promete ser tan familiar como festivo.

Inscripciones abiertas

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) ha abierto el plazo de inscripción a través de su web oficial con un precio de 10 euros para adultos y 5 euros para infantiles. Las plazas estarán disponibles hasta el 24 de diciembre o hasta agotarse.

“Nos alegra comprobar, un año más, la energía y la ilusión que despierta esta carrera”, afirmó el presidente del OAD, Badel Albelo, destacando su importancia como cita consolidada en el calendario deportivo del municipio. Es una prueba que reúne a personas de todas las edades y que refleja perfectamente el espíritu de comunidad y disfrute de estas fechas.

Dorsales, camisetas y chips

Los participantes podrán recoger sus dorsales, camisetas y chips los días 29 y 30 de diciembre en la plaza de la Concepción, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Además, también se habilitará la entrega el mismo 31 de diciembre en el mismo punto, de 11:00 a 16:00 horas, justo antes del arranque de la prueba.

Dos salidas: infantil por la tarde y 5K para adultos

La jornada deportiva comenzará a las 16:00 horas con las diferentes carreras infantiles, en circuitos adaptados a cada tramo de edad. A las 18:00 horas, será el turno de la prueba absoluta, con un recorrido de 5 kilómetros que permitirá disfrutar del casco histórico lagunero bajo la luz del atardecer del último día del año.

El recorrido: entre plazas, calles y tradición

La carrera adulta recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos del municipio. La salida y la meta estarán ubicadas en la plaza de la Concepción, y el circuito pasará por calles como Adelantado, Marqués de Celada, Doctor Olivera, Herradores, Viana, la plaza del Cristo, el Camino Las Peras, y vías como Madre del Agua, República Argentina y Obispo Rey Redondo, entre otras. Un trazado que mezcla patrimonio, esfuerzo y fiesta en una sola vuelta.