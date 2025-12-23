Los Reyes montan su campamento en La Laguna: 20.000 metros cuadrados al servicio de la magia

La zona de los Reyes Magos, un espacio de empaquetado de regalos, lanchas a pedales y otros puntos temáticos. Uno está dedicado a La historia interminable; otro, a Harry Potter; un tercero se denomina ‘El bosque de los deseos’... Tampoco falta una esquina para el carbón. Hay personajes fantástico de toda clase, elementos decorativos como trenecitos o una casita, una atracción de feria, luces... Lo largo de las enumeraciones anteriores es directamente proporcional a las dimensiones con las que cuenta este año el campamento real de La Laguna, que ocupa todo el parque de La Vega: más de 20.000 metros cuadrados o, lo que es lo mismo, unos tres campos de fútbol.

«Hay que chillar para que se oiga en todas partes y nos escuchen Sus Majestades», dijo este martes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, a quienes se habían acercado a la inauguración de la instalación. Era el momento de la cuenta atrás que precedió a la apertura. Todo ello acompañado de fuegos artificiales y papelitos de colores. El parque de La Vega se ha destinado en su totalidad al Campamento Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que está previsto que acoja hasta el 4 de enero la visita de más de 18.000 personas, quienes podrán entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar y sus pajes reales.

Cambio de ubicación

Esta iniciativa sigue a la que se venía realizando en el parque de La Constitución, de más reducidas dimensiones. Ahora, y por momentos, se asemeja a un parque de atracciones. Esta edición ofrecerá hasta el 4 de enero dos pases de acceso diario, de unas dos horas y media de duración, organizados en diferentes franjas horarias «para garantizar una experiencia cómoda, segura y ordenada para todas las familias». Todo ello previa entrada, que han sido vendidas al precio de un euro en https://campamentoreallalaguna.es/canaryweb/events y en un espacio físico.

La mayoría de las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, con pases especiales de mañana los días 24 y 31 de diciembre. Este emplazamiento estratégico de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente será el preludio de la llegada oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar al municipio, en la mañana del 5 de enero, cuando serán recibidos por parte del alcalde y los concejales del Ayuntamiento y transitarán por las calles de la ciudad hasta la torre de La Concepción. Esa misma tarde se llevará a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes, la más antigua de Canarias.

Lugar de referencia

El alcalde lagunero hizo hincapié en que esta «actividad se ha convertido en uno de los lugares de referencia de la Navidad en Canarias y se ha demostrado en la alta demanda que hemos tenido de entradas físicas y virtuales, incluso ampliando el aforo disponible respecto a las 10.500 personas que disfrutaron de este campamento en 2024». Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, también quiso agradecer «esta gran acogida de la población lagunera y tinerfeña, que no ha querido perderse este espacio dedicado a la fantasía, la música, las tradiciones y la alegría, en una nueva ubicación que nos permite mejorar la gran oferta de dinamización de otros años».