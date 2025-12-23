Los Reyes montan su campamento en La Laguna: 20.000 metros cuadrados al servicio de la magia
El recinto de Sus Majestades pasa del parque de La Constitución al de La Vega, de mayores dimensiones
La zona de los Reyes Magos, un espacio de empaquetado de regalos, lanchas a pedales y otros puntos temáticos. Uno está dedicado a La historia interminable; otro, a Harry Potter; un tercero se denomina ‘El bosque de los deseos’... Tampoco falta una esquina para el carbón. Hay personajes fantástico de toda clase, elementos decorativos como trenecitos o una casita, una atracción de feria, luces... Lo largo de las enumeraciones anteriores es directamente proporcional a las dimensiones con las que cuenta este año el campamento real de La Laguna, que ocupa todo el parque de La Vega: más de 20.000 metros cuadrados o, lo que es lo mismo, unos tres campos de fútbol.
«Hay que chillar para que se oiga en todas partes y nos escuchen Sus Majestades», dijo este martes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, a quienes se habían acercado a la inauguración de la instalación. Era el momento de la cuenta atrás que precedió a la apertura. Todo ello acompañado de fuegos artificiales y papelitos de colores. El parque de La Vega se ha destinado en su totalidad al Campamento Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que está previsto que acoja hasta el 4 de enero la visita de más de 18.000 personas, quienes podrán entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar y sus pajes reales.
Cambio de ubicación
Esta iniciativa sigue a la que se venía realizando en el parque de La Constitución, de más reducidas dimensiones. Ahora, y por momentos, se asemeja a un parque de atracciones. Esta edición ofrecerá hasta el 4 de enero dos pases de acceso diario, de unas dos horas y media de duración, organizados en diferentes franjas horarias «para garantizar una experiencia cómoda, segura y ordenada para todas las familias». Todo ello previa entrada, que han sido vendidas al precio de un euro en https://campamentoreallalaguna.es/canaryweb/events y en un espacio físico.
La mayoría de las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, con pases especiales de mañana los días 24 y 31 de diciembre. Este emplazamiento estratégico de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente será el preludio de la llegada oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar al municipio, en la mañana del 5 de enero, cuando serán recibidos por parte del alcalde y los concejales del Ayuntamiento y transitarán por las calles de la ciudad hasta la torre de La Concepción. Esa misma tarde se llevará a cabo la tradicional Cabalgata de Reyes, la más antigua de Canarias.
Lugar de referencia
El alcalde lagunero hizo hincapié en que esta «actividad se ha convertido en uno de los lugares de referencia de la Navidad en Canarias y se ha demostrado en la alta demanda que hemos tenido de entradas físicas y virtuales, incluso ampliando el aforo disponible respecto a las 10.500 personas que disfrutaron de este campamento en 2024». Por su parte, el concejal de Fiestas, Dailos González, también quiso agradecer «esta gran acogida de la población lagunera y tinerfeña, que no ha querido perderse este espacio dedicado a la fantasía, la música, las tradiciones y la alegría, en una nueva ubicación que nos permite mejorar la gran oferta de dinamización de otros años».
La Cabalgata de Papá Noel se consolida
La Cabalgata de Papá Noel de La Laguna se consolida en el programa navideño de la Ciudad de los Adelantados. Por tercer año consecutivo, tras su primera celebración en 2023, volverá a recorrer las calles del centro histórico para repartir ilusión entre los más pequeños de la familia. La comitiva partirá este martes a las 19:00 horas desde la calle Consistorio y transcurrirá por La Carrera, para girar en Tizón y regresar al punto de partida por Herradores. Más de un centenar de participantes, entre personajes infantiles de animación, muñecos hinchables, duendes navideños y otros figurantes, acompañarán a Papá Noel, que llegará a La Laguna en una comitiva llena de magia y fantasía. La Concejalía de Fiestas introdujo esta cabalgata en el programa de Navidad de 2023 como una manera de recuperar un acto que se realizaba a mediados del siglo pasado. En aquella época, el Orfeón La Paz impulsó una recolecta solidaria de juguetes en la ciudad con el objetivo de recopilar donativos para que todos los niños del municipio recibieran su regalo de Navidad. «Esta campaña concluía en la recordada figura del Papá Noel gigante de la araucaria de La Concepción, la cual también ha retornado a la ciudad para convertirse en un símbolo de las fiestas», recordó el consistorio en una nota de prensa en la víspera de que esta cita añada ambiente navideño a Aguere.
