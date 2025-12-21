La Laguna inaugura su Muestra de Artesanía de Navidad como escaparate del talento local y los oficios con identidad

La Laguna ha inaugurado este viernes la Muestra de Artesanía de Navidad 2025, un evento organizado por el Área de Promoción y Desarrollo Local que vuelve a situar al municipio como referente en la promoción de los oficios artesanos y del producto local durante las fechas navideñas.

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por el concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, así como por otros miembros de la Corporación lagunera, quienes recorrieron los distintos puestos instalados en la plaza del Adelantado y pudieron conocer de primera mano el trabajo de los artesanos y artesanas participantes.

Durante la inauguración, el alcalde Luis Yeray Gutiérrez destacó que “La Laguna mantiene un firme compromiso con la artesanía como parte esencial de nuestra identidad cultural y como elemento clave para el desarrollo económico local”, subrayando que “este tipo de iniciativas permiten apoyar al sector, fomentar el consumo responsable y preservar un patrimonio que forma parte de nuestra historia”.

Por su parte, el concejal de Promoción y Desarrollo Local, Domingo Galván, señaló que “la artesanía representa una forma de entender el trabajo basada en la dedicación, el conocimiento transmitido de generación en generación y la innovación desde el respeto a la tradición”, destacando el papel del sector dentro del tejido productivo local.

La muestra reúne a 40 profesionales del sector artesanal, que ofrecen una amplia variedad de piezas elaboradas mediante técnicas tradicionales y contemporáneas, poniendo en valor la creatividad, la calidad y el trabajo minucioso que caracteriza a este ámbito productivo.

El alcalde añadió que “la Muestra de Artesanía de Navidad es también una oportunidad para que la ciudadanía y quienes nos visitan puedan adquirir regalos únicos, con valor añadido, y conocer el talento que existe en nuestro municipio”, especialmente en un entorno tan emblemático como la plaza del Adelantado.

Galván afirmó además que “esta muestra es un punto de encuentro entre quienes crean y quienes valoran lo hecho a mano, especialmente en Navidad, cuando se buscan productos de calidad, con identidad y vinculados a nuestras raíces”, y reiteró el compromiso municipal de seguir impulsando acciones de apoyo al sector artesanal.

A lo largo de los tres días de celebración, el público podrá recorrer los distintos stands y participar en talleres, actividades divulgativas y propuestas dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de acercar la artesanía a la ciudadanía y visibilizar los procesos de creación y los materiales empleados.

La Muestra de Artesanía de Navidad permanecerá abierta hasta el domingo por la noche, en horario de 11:00 a 22:00 horas, ofreciendo una alternativa cultural, comercial y de ocio en pleno casco histórico durante el fin de semana.

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se invita a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse a la plaza del Adelantado y disfrutar de una cita que refuerza el valor de la artesanía, apoya la economía local y contribuye a mantener vivos los oficios tradicionales.