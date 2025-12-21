La Laguna impulsa un proyecto de senderismo inclusivo para acercar la montaña a personas con discapacidad

El Ayuntamiento de La Laguna ofrecerá en 2026 un servicio de senderismo adaptado e inclusivo para personas con discapacidad. El área de Bienestar Social está ultimando los detalles de este proyecto, que viene a complementar otras acciones de integración en la naturaleza puestas en marcha durante el presente año, como es el servicio de excursiones por mar en un barco accesible.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, explica que se trata de una iniciativa “de carácter integrador, que busca ofrecer un servicio muy necesario para que personas con cualquier tipo de discapacidad tengan la alternativa de disfrutar y aprender en la naturaleza, recorriendo paisajes que normalmente no pueden visitar, con lo que contribuiremos a mejorar su calidad de vida”.

La actividad contará con transporte adaptado, guías de montañas y monitores especializados. María Cruz detalla que se establecerán unos requisitos mínimos para garantizar la seguridad de las personas que tomen parte en estas rutas y del equipo de profesionales que los acompañen en la actividad. Para ello, se valorará cada solicitud de manera individualizada. “Dependiendo del tipo de discapacidad de las personas que se inscriban, se realizarán las rutas adaptadas a la accesibilidad de los senderos, contando con las herramientas adecuadas para la práctica del senderismo adaptado, como arnés y barras”, comenta la concejala.

En este sentido, la actividad contará con el recurso de la joëlette, una silla diseñada para la práctica del senderismo en cualquier tipo de terreno, incluso los accidentados. El senderismo con joëlette es una modalidad diferente de acceso a la naturaleza, en el que los pasajeros pueden ser personas con discapacidad física, movilidad reducida u otras dificultades.

“De esta manera ampliamos las posibilidades de acceder a actividades de ocio en la naturaleza y de educación ambiental, adaptando itinerarios, educando también en el respeto a la conservación medioambiental y acercando a los colectivos locales de discapacidad el disfrute y el aprendizaje in situ de la biodiversidad canaria”, concluye María Cruz.