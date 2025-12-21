La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial

San Cristóbal de La Laguna ha vuelto a emerger de las aguas que un día definieron su paisaje. La ciudad de Aguere del siglo XVI, con su laguna, sus calles polvorientas y sus casas bajas descritas por el ingeniero italiano Leonardo Torriani, ha sido reconstruida digitalmente por primera vez en tres dimensiones gracias a un ambicioso proyecto impulsado desde la Universidad de La Laguna (ULL). Una iniciativa que combina historia, tecnología e inteligencia artificial para viajar al pasado y comprender mejor el presente de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985.

El proyecto recrea cómo debió ser la principal urbe de Canarias a finales del siglo XVI, cuando concentraba el mayor desarrollo económico y educativo del Archipiélago. La población se asentaba en los terrenos delimitados hoy por la iglesia de La Concepción, el Camino Largo y el estadio Francisco Peraza, en un trazado urbano que, con pocas variaciones, ha llegado hasta nuestros días.

Al frente de esta reconstrucción se encuentran Fernando Pérez Nava e Isabel Sánchez Berriel, del departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la ULL. "El germen del proyecto surgió de una colaboración institucional entre el ayuntamiento de La Laguna y la institución académica ya que buscábamos fórmulas de colaboración", explica el investigador, quien recuerda que fue una funcionaria del área cultural del consistorio, Carmen Rosa Hernández, quien lanzó la propuesta inicial.

Recreación de La Laguna / El Día

Tres años de investigación

El reto no era menor. En La Laguna actual apenas se conservan edificaciones del siglo XVI sin alteraciones, por lo que el equipo —formado por especialistas en informática, historia y bellas artes— tuvo que partir prácticamente de cero. El principal punto de apoyo fue el plano trazado por Torriani en 1588, conservado en la Universidad de Coimbra, junto a descripciones históricas y estudios arquitectónicos comparativos.

"Fue un trabajo súper complicado porque de esa época no existía prácticamente nada de La Laguna", reconoce Pérez. Sin embargo, gracias a los mapas históricos y con la supervisión de historiadores, el equipo logró generar el plano urbano completo, el primer gran hito del proyecto. Una vez llegados a ese punto, se pudo abordar el estudio del parcelado, las técnicas constructivas de la época, la distribución social de la ciudad y la tipología de las viviendas, diferenciando entre las zonas más ricas y más humildes, donde varían tanto los materiales como la disposición y diseño de puertas y ventanas.

Fernando e Isabel, impulsores del proyecto / María Pisaca

El resultado es una construcción de más de 20 kilómetros cuadrados, con la digitalización íntegra de la trama urbana y la generación por ordenador de más de mil viviendas, además de edificios como iglesias, conventos, ermitas o sedes institucionales. Todo ello acompañado por la recreación de personajes virtuales que representan a la nobleza, el clero, comerciantes, artesanos y campesinos, con vestimentas fieles a la época.

De los mapas antiguos a la IA

El proyecto ha dado un salto cualitativo con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Tal y como recoge un artículo publicado en 2024, la investigación trata los mapas históricos como si fueran imágenes actuales, aplicando técnicas de aprendizaje profundo para automatizar la parte más tediosa del proceso, es decir, identificar casa por casa. Solo se pueden basar en el mapa de Torriani ya que "no podemos inventarnos rascacielos". "Antes había que examinar una a una las viviendas, su tamaño, número de plantas, puertas y ventanas, y ahora hemos conseguido automatizar ese proceso", apuntan los investigadores.

Ejemplo de viviendas / El Día

Mediante algoritmos avanzados, el sistema detecta fachadas, corrige distorsiones del dibujo original y genera modelos 3D paramétricos que respetan tanto la lógica arquitectónica como la fidelidad histórica. Para los edificios más relevantes, se recurre a un modelo detallado apoyado en datos LIDAR —información 3D generada por pulsos láser que miden distancias a objetos— , lo que permite una mayor precisión en alturas y volúmenes.

Una ciudad que habla

La especializada en Ingeniería Informática y de Sistemas, Isabel Sánchez Berriel, presentó los últimos avances en las II Jornadas de Pensamiento de Futura Cultura Lab. Se trata de una aplicación inmersiva en la que el visitante puede interactuar libremente con los habitantes virtuales de la ciudad. "A diferencia de otros proyectos, aquí los diálogos no están preestablecidos", explica Sánchez.

Para conseguirlo han dado a la inteligencia artificial generativa todo el contexto histórico y espacial para que pueda responder con coherencia. Incluso el lenguaje ha sido cuidadosamente trabajado, incorporando textos de Miguel de Cervantes para reproducir el español de la época. Además, en su conferencia puso en relieve el potencial de esta metodología para aplicarse a otros mapas históricos.

Habitantes virtuales de La Laguna / El Día

Modelo exportable al resto de Canarias

La investigación no se limita a La Laguna. El equipo ya trabaja en la posibilidad de aplicar esta metodología a otros mapas de Torriani en Canarias, como los de Santa Cruz de Tenerife, Garachico, Telde, Las Palmas o San Sebastián de La Gomera. El objetivo es seguir reconstruyendo digitalmente las ciudades históricas del Archipiélago y facilitar el trabajo de análisis mediante herramientas automatizadas.

Más allá del ámbito académico, la reconstrucción ha dado lugar a múltiples aplicaciones divulgativas. Desde recorridos virtuales y contenidos en 360 grados hasta experiencias de realidad virtual en las que el usuario puede pasear por La Laguna de 1588 con un simple móvil. También se están desarrollando videojuegos educativos basados en este entorno histórico. Por otra parte, ambos doctores pretenden que el proyecto finalizado vea la luz a principios del próximo año.