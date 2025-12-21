Comercio de La Laguna ofrecerá empaquetado gratuito de regalos esta Navidad

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, pone en marcha una nueva edición del servicio gratuito de empaquetado de regalos en distintos distritos del municipio, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC) y FAUCA, que se enmarca dentro de la campaña de Navidad 2025.

El servicio estará operativo los días 22, 23 y 24 de diciembre, así como 3, 4 y 5 de enero, en horario general de 11:00 a 19:00 horas, con horario especial el día 24 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas. Los puestos de empaquetado se ubicarán en la plaza El Ramal (Tejina), plaza José Hernández Arocha (Taco), plaza El Tranvía (La Cuesta) y plaza de la Catedral, en el centro histórico.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, señaló que esta acción “forma parte del conjunto de iniciativas que se desarrollan durante la campaña de Navidad para respaldar al comercio local y reforzar el atractivo de las zonas comerciales del municipio”. En este sentido, destacó que “el objetivo es facilitar las compras y ofrecer un servicio añadido que mejore la experiencia de las familias que eligen La Laguna para realizar sus compras navideñas”.

Mejora de la expriencia de compra

El presidente de la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC), Iván Pérez, destacó que “el servicio de empaquetado navideño es una herramienta importante para reforzar la actividad en las zonas comerciales abiertas, ya que aporta un valor añadido que mejora la experiencia de compra y anima a la ciudadanía a recorrer los distintos distritos del municipio”.

La campaña de empaquetado navideño se integra en la programación global de la Navidad 2025 en La Laguna, una estrategia conjunta entre el Ayuntamiento y las entidades comerciales que busca incentivar el consumo local, apoyar a los pequeños y medianos comercios y consolidar las zonas comerciales abiertas como espacios cercanos, accesibles y atractivos para la ciudadanía.