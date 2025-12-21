La campaña de la Policía Local ‘100% Navidad segura’ suma 87 intervenciones en su primera semana

La campaña preventiva de la Policía Local de La Laguna ‘100% Navidad segura’, puesta en marcha durante estas fiestas navideñas para evitar la conducción bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas, se ha saldado con un total de 87 intervenciones durante su primera semana en vigor.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, explica que esta campaña se plantea como “un elemento disuasorio para evitar accidentes” y anima durante época de celebraciones y grandes encuentros festivos “a no bajar la guardia en ningún momento, porque conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo acarrea una sanción administrativa o incluso penal, sino que sus consecuencias pueden ser más trágicas para el infractor y para otros coches en circulación”.

Según los datos aportados por la sección de atestados y la policía judicial en materia de tráfico de la Policía Local, hasta la fecha se han levantado 41 actas por conducir habiendo consumido algún tipo de droga; y 38 por hacerlo bajo los efectos del alcohol. De estas, cinco expedientes han sido tramitados por la vía penal. Además, se han instruido hasta ocho juicios rápidos sin detenidos.

Por otro lado, se han levantado siete actas por tenencia de drogas y se han llevado a cabo otras 22 denuncias por distintos motivos sancionables como conducir sin haber obtenido nunca el permiso o tenerlo caducado, por encontrarse con vehículos en circulación sin tener la ITV en vigor o carecer de seguro obligatorio.

La última de las intervenciones de la campaña se ha realizado en la noche del sábado 20 y madrugada del domingo 21 en la zona de Guamasa, en un gran dispositivo conjunto con la Guardia Civil y Policía Nacional, dando así respuesta a una demanda vecinal de la zona de contar con mayores controles de estas características. La operación por parte de la Policía Local se ha saldado con tres denuncias por alcoholemia, otras seis por drogas y cuatro por no tener la ITV en vigor, además de levantar un acta por tener caducado el carné de conducir; otra por conducir sin cinturón de seguridad; otra por carecer el vehículo de seguro obligatorio, y otra por negativa del conductor a identificarse. En total se inmovilizaron cinco vehículos y se instruyó un juicio rápido sin detención por consumo de alcohol.

Esta campaña ‘100% Navidad segura’ se une a otros dispositivos especiales puestos en marcha durante estas fechas por la Policía Local de La Laguna, como la campaña ‘Juguete Seguro’, con la que se pretende garantizar que este tipo de artículos cumplan con todas las normas en materia de seguridad, especialmente en esta época de mayor volumen de compras. También se ha desplegado otra iniciativa similar denominada ‘Comercio seguro’, con un refuerzo especial en las zonas comerciales de Taco, La Cuesta y el casco histórico de la ciudad, respondiendo a así a una demanda ciudadana de diferentes asociaciones vecinales.