El Ayuntamiento y la Asociación de Belenistas otorgan los premios de la tradicional ruta de belenes
Un total de 38 trabajos han participado en la presente edición, en las categorías de Belén No Tradicional, Belén al Aire Libre, Belén Tradicional, Belén Bíblico y Diorama
El Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Belenistas han otorgado los premios de la ruta de los belenes, una tradición profundamente arraigada en el municipio. Los galardones reconocen los trabajos presentados por asociaciones y particulares en sus distintas categorías de Belén No Tradicional, Belén al Aire Libre, Belén Tradicional, Belén Bíblico y Diorama. La presente edición cuenta con 38 nacimientos y dioramas participantes, que todavía pueden visitarse libremente hasta el próximo 5 de enero.
El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, y el presidente de la Asociación de Belenistas de La Laguna, Alfonso Castilla, hicieron entrega de los galardones en un acto celebrado en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo, que estuvo amenizado por los villancicos interpretados por la Agrupación Folclórica Princesa Dácil. Cada modalidad del concurso cuenta con tres premios económicos de 400, 300 y 200 euros para los tres primeros clasificados, respectivamente, además de un trofeo acreditativo de este galardón.
En la categoría de Belén No Tradicional resultaron premiados el Belén Canario de la Asociación El Castrejón, en el centro ciudadano de San Miguel de Geneto; y las creaciones de Gilberto Martín, con su belén ‘Hacia las estrellas’ en Camino La Rúa, y Gloria Perera Trujillo, en La Cuesta.
En la modalidad de Belén al Aire Libre resultaron premiados los trabajos de la Asociación vecinal La Montaña de San Matías; de la Asociación de Vecinos Gran Poder de Bajamar; y el belén elaborado por Sagrario Almenara en Camino de la Hornera.
Los galardonados en la categoría de Belén Tradicional fueron Alicia Cruz Martínez, en San Miguel de Geneto; Macarena de León, en Guamasa, y Daniel González Acosta, en Valle de Guerra. En el apartado de Dioramas se premiaron los trabajos de Domingo Ferrera Barreto, en la calle Viana; Alexia Torres, en Cruz Chica; y Eva María Pérez Ramos, también en el Casco Histórico.
Por último, en la categoría de Belén Bíblico los premios recayeron en las obras de José Enrique Villalmanzo, en el Casco; Concepción Rodríguez, en la Parroquia de la Concepción; y Juan Pedro Hernández Guedes, en el Camino La Rúa.
