La Laguna inaugura la Plaza de la Navidad, con más de 15 eventos y actividades en programación

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna inaugura una nueva edición de la Plaza de la Navidad. Esta cita, ya instaurada en el calendario festivo de la población lagunera, traerá hasta el entorno del Cristo actuaciones musicales, zona gastronómica en formato food trucks, atracciones hinchables, un mercadillo y más de una quincena de eventos repartidos entre humor, cine al aire libre y conciertos musicales para todos los gustos. No faltará la habitual pista de hielo, que abrirá al público el próximo 26 de diciembre.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, invitó a toda la ciudadanía del municipio y del resto de la isla a formar parte de esta experiencia navideña, “que cada año ha ido ganando importancia dentro de nuestra programación de estas fiestas y ha supuesto un impulso a la dinamización de esta parte de la ciudad, con actividades pensadas para grandes y pequeños”.

“Este espacio ofrecerá a sus visitantes este año numerosas sorpresas, entre las que destacan novedades tan importantes como la velada del humor que protagonizarán Darío López y Kike Pérez el 2 de enero, las proyecciones de películas familiares o el gran concierto del 3 de enero que protagonizará la cantante Leire Martínez”, avanzó el primer edil del municipio.

Por su parte, el concejal de Fiestas lagunero, Dailos González, detalló que, como viene siendo habitual, todas las actividades previstas hasta el próximo 5 de enero serán de acceso gratuito. Además, señaló que los únicos días de cierre serán el día 25 y el 1 de enero, para también garantizar el descanso de la población de la zona. A este respecto, también quiso matizar que, exceptuando casos puntuales como la Fiesta de Fin de Año, la previsión es que todos los actos previstos de domingo a jueves culminen a las 22:00 horas y los viernes y sábados, a las 23:00 horas.

Una gran agenda de actividades y actuaciones

La programación del escenario principal de la plaza del Cristo arrancará este viernes a las 20:30 horas, con el gran concierto de Los Sabandeños de Navidad. Este primer fin de semana se completará con las actuaciones de Los Cantadores (sábado a las 20:30 horas) y la agrupación Achamán (domingo, a las 18:00 horas).

La próxima semana arrancará el lunes con la proyección de la película ‘El Grinch’, a las 19:30 horas, y el evento musical ‘Christmas Rock’ del martes (20:30 horas). El día de Nochebuena se ofrecerá un horario especial de 12:00 a 18:00 horas, para amenizar las horas previas a las tradicionales cenas del 24 de diciembre con música, gastronomía, cervezas artesanales y toda las atracciones diseñadas para los más pequeños.

La actividad se retomará el viernes 26, con la cita ‘Mujeres cantan a México’, a partir de las 20:30 horas. El menú musical del sábado y el domingo se centrará en el canto común y los clásicos de la Navidad, a las 20:30 y las 18:00 horas, respectivamente.

La selección especial de actos de la última semana arrancará con una nueva proyección de cine familiar (el lunes, a las 19:30 horas); la segunda edición del Fin de Año Infantil, que se estrenó con éxito el pasado año (martes, desde las 18:00 horas); la gran Fiesta de Nochevieja del 31, que se extenderá hasta la madrugada; la velada del humor del 2 de enero, con Darío López y Kike Pérez (20:30 horas); y el gran concierto de la ex integrante de la Oreja del Van Gogh, Leire Martínez, del 3 de enero (20:30 horas).

Como cierre de la plaza de la Navidad, se ofrecerá el 4 de enero un espectáculo infantil bajo el título ‘El relojero de los sueños’ (18:00 horas) y la jornada de la víspera de Reyes, entre las 17:00 y las 23:00 horas.