El juego interactivo de las luces de Navidad supera los 1.800 visitantes y refuerza la experiencia navideña en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Servicios Municipales, ha registrado una gran participación en el juego interactivo ‘Luces de La Laguna’, una iniciativa vinculada al alumbrado navideño que transforma el recorrido por las calles del municipio en una experiencia participativa y accesible para todos los públicos.

Desde su puesta en marcha, el juego ha superado los 1.800 visitantes, con más de 7.500 páginas vistas y 140 usuarios registrados, aunque cabe destacar que no es necesario registrarse para jugar. Además, la campaña ha alcanzado un impacto superior a 100.000 personas en Instagram, consolidándose como una herramienta de dinamización que complementa el disfrute del alumbrado navideño en distintos puntos del municipio

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subrayó que “el objetivo de este proyecto es enriquecer la experiencia de las luces de Navidad, invitando a la ciudadanía a recorrer La Laguna de una forma diferente, participativa y pensada para compartir en familia o con amigos”. En este sentido, destacó que “se trata de una propuesta sencilla y accesible, que no requiere descargar aplicaciones ni realizar registro alguno para poder disfrutarla”.

Gratuito, para toda la familia, y no necesita registro

Hernández explicó que “queríamos que cualquier persona, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos, pudiera sumarse al juego con facilidad, simplemente paseando por las calles y dejándose llevar por las pistas y retos que propone el recorrido”. “El alumbrado navideño se convierte así en un elemento activo, que invita a descubrir rincones del municipio y a vivir la Navidad de una forma más cercana”, añadió.

El juego ‘Luces de La Laguna’ propone un recorrido gamificado a través de diferentes puntos iluminados del municipio, activados mediante códigos visuales, acertijos y dinámicas de realidad aumentada. Cada participante puede avanzar a su propio ritmo, elegir su itinerario y completar los retos sin necesidad de conocimientos previos ni dispositivos especiales.

La iniciativa se enmarca dentro de la programación navideña del Ayuntamiento de La Laguna y permanecerá disponible durante toda la campaña, ofreciendo una alternativa de ocio vinculada al espacio público, la tecnología y el disfrute del entorno urbano iluminado.