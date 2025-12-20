Gastronomía, música, cine y pista de hielo acompañan al mercadillo

La Plaza de la Navidad comenzó ayer la actividad que mantendrá hasta el 5 de enero y que incluye el tradicional mercadillo navideño, de exposición y venta de productos, que esta vez está acompañado de actuaciones musicales, zona gastronómica en formato food trucks, atracciones hinchables y más de una quincena de eventos repartidos entre humor, cine al aire libre y conciertos musicales para todos los gustos. No faltará la habitual pista de hielo, que abrirá al público el viernes próximo.

Los Sabandeños protagonizaron la primera jornada con su clásico concierto de Navidad, que esta vez contó con la voz de Andrea Rodríguez, como artista invitada, además de otros músicos de primer nivel como Benito Cabrera. Un espectáculo «cargado de simbolismo, tradición y folclore canario convertido el punto de inicio de una amplia y variada agenda de actividades».

Así lo expone el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, quien invitó a la ciudadanía lagunera y del resto de la isla a formar parte de esta experiencia navideña, «que cada año ha ido ganando importancia dentro de la programación de estas fiestas y ha supuesto un impulso a la dinamización de esta parte de la ciudad, con actividades pensadas para grandes y pequeños».

Programación gratuita y horarios especiales

Por su parte, el concejal de Fiestas lagunero, Dailos González, detalló que, como viene siendo habitual, todas las actividades previstas serán de acceso gratuito. Además, señaló que los únicos días de cierre se corresponden con el día 25 y el 1 de enero, para también garantizar el descanso de la población de la zona. Al respecto, matizó que, exceptuando casos puntuales como la fiesta de Fin de Año, la previsión es que todos los actos de domingo a jueves culminen a las 22:00 horas y los viernes y sábados, a las 23:00 horas.

En el capítulo de actuaciones, hoy le toca el turno a Los Cantadores (20:30 horas) y mañana, a la agrupación Achamán (18:00 horas).

La próxima semana arrancará con la proyección de la película El Grinch, el lunes a las 19:30 horas, y el evento musical Christmas Rock del martes (20:30 horas). El día de Nochebuena se aplicará un horario especial, de 12:00 a 18:00 horas, para amenizar las horas previas a las tradicionales cenas con música, gastronomía, cervezas artesanales y todas las atracciones diseñadas para los más pequeños.

La actividad se retomará el viernes, con la cita ‘Mujeres cantan a México’, a partir de las 20:30 horas. El menú musical del sábado y el domingo se centrará en el canto común y los clásicos de la Navidad, a las 20:30 y las 18:00 horas, respectivamente.

La última semana arrancará con una nueva proyección de cine familiar (lunes, a las 19:30 horas), la segunda edición del Fin de Año Infantil (martes, 18:00 horas), la gran Fiesta de Nochevieja, la velada del humor con Darío López y Kike Pérez (día 2, 20:30 horas), y el gran concierto de Leire Martínez, (día 3, 20:30 horas).

El relojero de los sueños es el espectáculo infantil que se ofrecerá el día 4 (18:00 horas) y la víspera de Reyes (de 17:00 a 23:00 horas) como cierre.