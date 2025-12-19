Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de La Laguna finaliza la reforma integral de los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza

Los trabajos se han ejecutado con una inversión total de 40.000 euros y en un plazo aproximado de dos meses desde el inicio de la obra.

Fachada de los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza.

Fachada de los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD, continúa dando pasos en la mejora de las instalaciones deportivas municipales. En este marco, los vestuarios del Anexo del Francisco Peraza han sido objeto de una reforma integral. Los trabajos, tal y como estaba previsto, se han ejecutado con una inversión total de 40.000 euros y en un plazo aproximado de dos meses desde el inicio de la obra.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que “con esta actuación mejoramos de manera notable unas instalaciones tan utilizadas como el Anexo del Francisco Peraza, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar de unos vestuarios modernos, funcionales y acordes al nivel que merece el deporte en La Laguna. Seguimos trabajando para ofrecer espacios cómodos, seguros y de calidad para deportistas y clubes”.

Asimismo, el edil municipal subrayó que “el Consistorio mantiene un compromiso constante para seguir mejorando los espacios deportivos, con el objetivo principal de promover los hábitos de vida saludables y la práctica deportiva como pilares fundamentales”.

Una vez finalizada esta actuación, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su apuesta por el cuidado y la mejora continua de la infraestructura deportiva municipal, optimizando las condiciones en las que se desarrolla la actividad física y reforzando la cohesión social a través del deporte.

