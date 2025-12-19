La Laguna conciencia a alumnos y alumnas sobre la importancia de las normas de seguridad vial

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna ha ofrecido recientemente una sesión formativa a escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Las Chumberas focalizada en las principales normas de circulación que afectan a peatones y vehículos.

Esta acción forma parte de un proyecto educativo que se viene llevando a cabo con los menores del municipio desde hace varios años, y que traslada a las aulas nociones básicas sobre seguridad vial que ayudarán a prevenir diferentes siniestros en la actualidad y en años venideros.

El concejal del Área en el Consistorio, Badel Albelo, remarcó “el éxito que ha tenido esta iniciativa entre los colegios laguneros gracias a la implicación de agentes de la Policía Local, que instruyen a los más jóvenes en estas materias y simulan un circuito para peatones y conductores, para poner en práctica las nociones aprendidas previamente en la parte teórica”.

Entre las materias impartidas, el personal de la Policía Local de La Laguna ha explicado a los alumnos y alumnas el significado de las señales de tráfico, los comportamientos viales correctos, los derechos y obligaciones del peatón, las prioridades de paso en las carreteras, los sonidos de los vehículos de emergencia o el uso correcto de bicicletas, monopatines y otros dispositivos.

Badel Albelo también quiso agradecer la implicación del profesorado participante, al Área de Educación del Ayuntamiento y a los numerosos colegios que cada año deciden formar parte de esta experiencia.