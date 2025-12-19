La Laguna conciencia a alumnos y alumnas sobre la importancia de las normas de seguridad vial
El Ayuntamiento lagunero ha retomado la actividad de este proyecto de concienciación en las aulas con una nueva sesión en el CEIP Las Chumberas.
La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna ha ofrecido recientemente una sesión formativa a escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Las Chumberas focalizada en las principales normas de circulación que afectan a peatones y vehículos.
Esta acción forma parte de un proyecto educativo que se viene llevando a cabo con los menores del municipio desde hace varios años, y que traslada a las aulas nociones básicas sobre seguridad vial que ayudarán a prevenir diferentes siniestros en la actualidad y en años venideros.
El concejal del Área en el Consistorio, Badel Albelo, remarcó “el éxito que ha tenido esta iniciativa entre los colegios laguneros gracias a la implicación de agentes de la Policía Local, que instruyen a los más jóvenes en estas materias y simulan un circuito para peatones y conductores, para poner en práctica las nociones aprendidas previamente en la parte teórica”.
Entre las materias impartidas, el personal de la Policía Local de La Laguna ha explicado a los alumnos y alumnas el significado de las señales de tráfico, los comportamientos viales correctos, los derechos y obligaciones del peatón, las prioridades de paso en las carreteras, los sonidos de los vehículos de emergencia o el uso correcto de bicicletas, monopatines y otros dispositivos.
Badel Albelo también quiso agradecer la implicación del profesorado participante, al Área de Educación del Ayuntamiento y a los numerosos colegios que cada año deciden formar parte de esta experiencia.
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles
- Otro BIC para La Laguna: el Ayuntamiento intenta que el sendero de Chinamada a la Punta del Hidalgo incremente su protección
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera
- La Laguna enciende la Navidad con artistas canarios y la calle de La Carrera a rebosar
- «Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna
- Un barrizal en la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna