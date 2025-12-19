Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna conciencia a alumnos y alumnas sobre la importancia de las normas de seguridad vial

El Ayuntamiento lagunero ha retomado la actividad de este proyecto de concienciación en las aulas con una nueva sesión en el CEIP Las Chumberas.

La formación ha estado dirigida a estudiantes de Infantil y Educación Primaria del Colegio Las Chumberas.

La formación ha estado dirigida a estudiantes de Infantil y Educación Primaria del Colegio Las Chumberas. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna ha ofrecido recientemente una sesión formativa a escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Las Chumberas focalizada en las principales normas de circulación que afectan a peatones y vehículos.

Esta acción forma parte de un proyecto educativo que se viene llevando a cabo con los menores del municipio desde hace varios años, y que traslada a las aulas nociones básicas sobre seguridad vial que ayudarán a prevenir diferentes siniestros en la actualidad y en años venideros.

El concejal del Área en el Consistorio, Badel Albelo, remarcó “el éxito que ha tenido esta iniciativa entre los colegios laguneros gracias a la implicación de agentes de la Policía Local, que instruyen a los más jóvenes en estas materias y simulan un circuito para peatones y conductores, para poner en práctica las nociones aprendidas previamente en la parte teórica”.

Entre las materias impartidas, el personal de la Policía Local de La Laguna ha explicado a los alumnos y alumnas el significado de las señales de tráfico, los comportamientos viales correctos, los derechos y obligaciones del peatón, las prioridades de paso en las carreteras, los sonidos de los vehículos de emergencia o el uso correcto de bicicletas, monopatines y otros dispositivos.

Badel Albelo también quiso agradecer la implicación del profesorado participante, al Área de Educación del Ayuntamiento y a los numerosos colegios que cada año deciden formar parte de esta experiencia.

