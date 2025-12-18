Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de La Laguna lanza la campaña solidaria ‘Navidad con corazón’ de recogida de alimentos y juguetes

La iniciativa de la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Asociación ASOCUPOL tiene lugar este viernes, día 19 de diciembre.

Esta campaña también recoge alimentos y objetos para mascotas.

Esta campaña también recoge alimentos y objetos para mascotas. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día



La campaña de carácter solidario ‘Navidad con corazón’ regresa puntualmente a su cita con la Navidad de La Laguna este viernes, 19 de diciembre, en la plaza de la Catedral, a partir de las 10 de la mañana. Se trata de una iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de La Laguna a través del área de Seguridad Ciudadana y la Policía Local conjuntamente con la Asociación Asocupol, para la recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene personal y juguetes nuevos o en buen estado.

El material recogido será luego distribuido por las entidades Cruz Roja y Cáritas entre las familias del municipio con menos recursos, para contribuir a la celebración de estas fechas navideñas. Desde hace dos años la campaña también recoge para perros y gatos, que será destinada tanto a familias con mascotas como a entidades protectoras y albergues de animales.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, hacen “un llamamiento a colaborar con esta causa solidaria, que cada año cumple una importante labor social y crece en participación” y animan a la implicación tanto de personas particulares como de colectivos, entidades, centros educativos y asociaciones “no solo de La Laguna sino de toda la isla”.

‘Navidad con corazón’ volverá a contar el reclamo de una exposición de vehículos antiguos de Cruz Roja y bomberos voluntarios, habituales colaboradores de esta propuesta. El puesto de recogida quedará instalado frente a la Catedral y estará coordinado por personal de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y los propios agentes de la Policía Local, que vestirán el uniforme policial de las décadas de los años 60 y 70 y contarán con el tradicional pedestal que utilizaban los agentes de La Laguna para regular el tráfico urbano.



