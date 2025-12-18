La Laguna inicia las obras de las ayudas para la conexión a la red de alcantarillado

El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua anuncian el inicio de las obras de su programa de ayudas destinadas a garantizar la conexión de viviendas particulares a la red de alcantarillado.

La medida responde a la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que exige un tratamiento adecuado de estas aguas antes de su vertido, y a la Declaración de la Emergencia Hídrica (DEH) del Cabildo Insular de Tenerife, que insta a los ayuntamientos a mejorar la recogida de aguas residuales para facilitar la producción de aguas regeneradas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explica que el proyecto está encaminado a reducir el número de viviendas que aún carecen de conexión a la red de manera que se consiga aumentar el volumen de agua residual que llega a las Estaciones de Aguas Residuales para su tratamiento. “Al incrementar el número de hogares conectados a la red, aumentará a su vez la capacidad para aportar agua regenerada al sistema, esta podrá ser utilizada para el riego de áreas agrícolas o zonas verdes”, asegura el alcalde.

Según manifiesta el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, “con esta iniciativa, coordinada con el Ayuntamiento de La Laguna, tenemos como objetivo mejorar la gestión de las aguas residuales, cumplir con la normativa vigente, y contribuir a la sostenibilidad hídrica del municipio”.

En este sentido, Ángel Chinea recuerda que el Ayuntamiento y Teidagua culminaban hace solo dos meses el proceso de modernización de la Estación Depuradora de Agua Residual (EDAR) de Punta del Hidalgo, al incorporar un nuevo sistema para regenerar el 100% del agua tratada que podrá reutilizarse para riego agrícola de cerca de más de 90 hectáreas de terreno en la Comarca Nordeste. Una veintena de agricultores se benefician ya de estas mejoras. La estación ha aumentado su capacidad, pasando de 850 a 1.200 metros cúbicos diarios, cubriendo las previsiones para esta zona del municipio en los próximos 20 años. Las mejoras llevadas a cabo en la estación permiten regenerar totalmente el agua depurada con un máximo nivel de calidad, gracias a un sistema ultrafiltración de última generación.

De acuerdo con el estudio cartográfico realizado por Teidagua, el 27% de los clientes del servicio de abastecimiento de agua en el municipio no disponen actualmente de conexión a la red pública de evacuación de agua residual. Para abordar esta situación, se ha obtenido una subvención del Cabildo de Tenerife, que permite ofrecer ayudas indirectas a los abonados no conectados, con una ayuda máxima por inmueble de 5.000 euros.

El censo de conexiones al alcantarillado establece cuáles son los núcleos con mayor potencial de recogida, ya que cuentan con un gran número de pozos negros. En consenso con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, se ha fijado que el ámbito de la actuación se circunscriba principalmente a la comarca Nordeste del municipio, donde destacan por su bajo porcentaje de conectividad a la red núcleos como El Ramal, en Tejina, donde se han inventariado 251 pozos; El Calvario, en Valle de Guerra, que cuenta con 204 pozos negros; el núcleo de Suertes Largas, en la zona de Guamasa, con 122 pozos negros; o Vernetta, en la aglomeración de Bajamar-Punta del Hidalgo, con 76 pozos negros.