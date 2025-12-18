La Laguna hace crecer el ambiente navideño con la plantación de flores de pascua en rotondas y jardines

La Laguna ha iniciado la tradicional plantación de 10.000 flores de pascua en distintos puntos del municipio, una intervención coordinada por el Área de Servicios Municipales para embellecer, por primera vez, rotondas, plazas y jardines de los seis distritos, reforzando así la ambientación navideña en todos los pueblos y barrios.

La actuación, que se desarrolla cada año por estas fechas, tiene como objetivo llenar de color los espacios públicos mediante la instalación de estas plantas ornamentales tan vinculadas a la Navidad. El despliegue del operativo municipal permite que la ornamentación llegue tanto al centro urbano como a los núcleos periféricos, consolidando una estampa propia de estas fechas en todo el municipio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “esta campaña es ya una tradición muy esperada por la ciudadanía y forma parte del paisaje navideño de La Laguna. Cada una de estas 10.000 plantas ayuda a transformar nuestros espacios públicos en un entorno más acogedor, festivo y lleno de color, este año, además, la hemos llevado, como no podía ser de otra manera, a todos los distritos”.

Mucho más que una flor navideña

La campaña contempla la plantación de flores de pascua en rotondas, plazas, zonas ajardinadas y puntos de gran tránsito en cada distrito, garantizando una distribución equilibrada y visible en el conjunto del municipio. Esta intervención refuerza el programa municipal de embellecimiento que se desarrolla durante el año y, especialmente en estas fechas, contribuye a la imagen navideña de La Laguna.

El edil destacó que estas intervenciones estacionales “permiten rejuvenecer los parterres, mantener la calidad ornamental y adaptar las plantaciones a las condiciones climáticas de cada época del año, garantizando así un municipio más atractivo durante los doce meses”.

El área continuará con la plantación en los próximos días hasta completar los 10.000 ejemplares previstos, con el objetivo de que tanto residentes como visitantes encuentren una ciudad más colorida y agradable durante las fiestas.