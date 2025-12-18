La escritora catalana Brigitte Vasallo narra en el Teatro Leal la pérdida del medio rural en la conferencia escénica ‘Queixa (Roma o Muerte)’

El Teatro Leal de La Laguna acoge este jueves, 18 de diciembre, a las 19:00 horas, ‘Queixa (Roma o Muerte)’, la conferencia escénica de la escritora, dramaturga e investigadora Brigitte Vasallo. Esta actuación protagoniza la última cita del ciclo Danza en breve de 2025, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales de La Laguna (OAAM) con la que se impulsa el trabajo de creadores de esta disciplina artística.

Esta propuesta surge de una investigación sobre el desmantelamiento del medio rural en el sur de Europa durante los años 50 y los efectos de los llamados “milagros económicos”. Vasallo invitará al público a reflexionar sobre la diáspora y la transformación cultural desde una perspectiva tanto personal como colectiva.

En esta pieza, la dramaturga emplea la tradición oral, a la que considera subestimada, y la literatura contemporánea. La artista define el espectáculo como “una literatura del cuerpo, de la voz y de las imágenes, que cuestiona y reconstruye la identidad a partir de la diferencia”.

Brigitte Vasallo (Barcelona, 1973) es hija de una familia campesina gallega expulsada del campo. Sin estudios universitarios, ha trabajado de limpiadora, de camarera, de periodista, de marinera… Actualmente se dedica a la escritura y a la investigación, centrada en los mecanismos de pertenencia y alteridad, con especial interés en la diferencia sexual y en la memoria de la diáspora rural.

Ha sido titular de la cátedra Mercè Rodoreda d'Estudis Catalans en la Universidad de Nueva York (CUNY), y artista residente de la Academia de España en Roma 2023-2024.

Ha publicado ‘PornoBurka’ (2013), ‘Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso’ (2017), titulado ‘El desafío poliamoroso’ en su edición argentina y brasileña, ‘Lenguaje Inclusivo y Exclusión de Clase’ (2021) y ‘Tríptico del Silencio’, obra publicada en 3 libros simultáneos en sus tres lenguas maternas. Colabora con diversos medios de comunicación y ha presentado, como dramaturga, ‘Naxos’, dirigida por Gena Baamonde y ‘Un cuerpo (posible) y lesbiano’, en colaboración con la artista visual Alba G Corral. Dirigió y comisionó el I Festival de Cultura Txarnega de Barcelona, así como el III Congreso Internacional Non-Monogamies and Contemporary Intimacies y ha sido asesora internacional del CES (Centro de Estudios Sociológicos) de la Universidad de Coimbra. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, y da clases como profesora invitada “en universidades que no la aceptarían como alumna”.