El Ayuntamiento de La Laguna acerca el funcionamiento municipal al alumnado de Primaria con una visita educativa al Consistorio

El Ayuntamiento de La Laguna recibió al alumnado del Colegio Decroly en una visita educativa organizada por la concejalía de Educación, que dirige Sergio Eiroa, con el objetivo de acercar a la infancia el funcionamiento de las instituciones públicas y el papel que desempeña un consistorio municipal.

Durante la visita, el grupo fue recibido por el segundo Teniente de Alcalde y también concejal de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Fran Hernández; y por la sexta Teniente de Alcalde y concejal de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera; quienes dieron la bienvenida al alumnado y compartieron con ellos una explicación adaptada sobre la organización del Ayuntamiento y el trabajo diario que se realiza desde la administración local.

Fran Hernández destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar una ciudadanía informada desde edades tempranas y señaló que “abrir las puertas del Ayuntamiento a los centros educativos es una forma directa de acercar la política municipal a la infancia, explicar cómo se toman las decisiones que afectan a su entorno más cercano y promover valores como la participación y el compromiso con lo público”.

Por su parte, Carla Cabrera subrayó el valor pedagógico de la experiencia y afirmó que “estas visitas ayudan a que las niñas y los niños comprendan que las instituciones están a su servicio y que forman parte de su día a día. Conocer cómo funciona el Ayuntamiento refuerza su sentido de pertenencia y su conciencia como ciudadanos y ciudadanas del presente y del futuro”.

A lo largo de la jornada aprendió, de manera didáctica, cuáles son las funciones de las concejalas y concejales y el papel que desempeñan los distintos órganos de gobierno. La actividad se completó con un espacio de preguntas en el que las niñas y niños pudieron plantear sus dudas y curiosidades.

El Ayuntamiento de La Laguna recuerda que el municipio forma parte de la iniciativa Ciudad Amiga de la Infancia, impulsada por UNICEF, que refuerza el compromiso municipal con la participación infantil, el acceso a servicios de calidad y la creación de entornos seguros, inclusivos y respetuosos, en los que la voz de la infancia sea escuchada y tenida en cuenta en las políticas públicas.