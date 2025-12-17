La Escuela Municipal de Música de La Laguna participa en un intercambio cultural en La Palma

El coro adulto de la Escuela Municipal de Música de La Laguna ‘Guillermo González’, bajo la dirección de Alicia Santos Rocha, participará este fin de semana en La Palma en un encuentro cultural y musical junto con el coro de la Escuela Insular de Música de La Palma, bajo la dirección de Fernando Felipe Martel.

Como parte de ‘La Laguna canta con La Palma’, evento organizado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) del Ayuntamiento de La Laguna, el coro participará ofrecerá sendas actuaciones especiales abierta al público. Estas tendrán lugar el 20 de diciembre a las 20:00 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de San Andrés y Sauces, y un día después en la parroquia El Salvador, en Santa Cruz de La Palma, a las 12:00 horas.

El concejal de Cultura y presidente del OAAM, Adrián del Castillo, considera que “este intercambio cultural pone en valor el trabajo que se está llevando a cabo desde nuestra Escuela de Música, contribuye a difundir su labor pedagógica, crea líneas de colaboración para el futuro, y anima a la ciudadana a formarse en el ámbito musical”.

Repertorio local y guiños navideños

El concierto de cierre contará con un repertorio canario, música coral universal y piezas navideñas, incluyendo composiciones y arreglos vinculados a la tradición palmera y al proyecto lagunero ‘La luz de Aguere’, una propuesta que conecta música, historia y patrimonio como eje del intercambio interinsular.

A estas jornadas de convivencia musical se desplazarán a La Palma 26 integrantes del coro mixto adulto de La Laguna, su directora y siete instrumentistas de apoyo, de los cuales cuatro pertenecen al alumnado de la escuela y tres son profesores.

La elección de La Palma como sede del encuentro se debe a la reciente celebración de la Bajada de la Virgen de las Nieves, una de sus manifestaciones patrimoniales más significativas. El objetivo de ‘La Laguna canta con La Palma’ es fomentar la formación coral y musical fuera del aula, difundir el patrimonio musical canario y fortalecer los lazos culturales entre las escuelas, que colaboraron en 2021 y 2022 tras la erupción del volcán Tajogaite.