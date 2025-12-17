Las entradas para el Campamento Real de La Laguna ya están a disposición de la ciudadanía

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado que a partir de este miércoles, desde las 11:00 horas, se podrán adquirir las entradas para el Campamento Real. Este emblemático espacio de la Navidad lagunera abrirá sus puertas el próximo 22 de diciembre, estrenando ubicación en el parque de La Vega. Esta nuevo emplazamiento permitirá incrementar el aforo disponible y la oferta de dinamización diseñada para los más pequeños de la casa.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “en esta quinta edición hemos querido hacer un esfuerzo especial para que los miles de niños y niñas de La Laguna y Tenerife puedan entregar sus cartas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y disfrutar de las numerosas actuaciones musicales, talleres, atracciones, personajes infantiles y muchas sorpresas más relacionadas con esta festividad”.

“Con esta nueva ubicación mejoramos la experiencia del visitante en el Campamento Real y reforzamos nuestra propuesta cultural y de ocio durante esta época mágica del año para grandes y pequeños de la isla y del resto de Canarias”, agregó el primer edil de la Corporación local.

Entradas para 18.500 personas

Por su parte, el concejal de Fiestas del Consistorio, Dailos González, avanzó que “para este año se habilitarán unas 18.500 entradas, lo que supone un incremento notable respecto a la última edición”. Como viene siendo habitual, se habilitará un punto de venta online a través de una web habilitada y otro espacio físico de adquisición de localidades en la plaza Hermano Ramón, también a partir de las 11:00 horas.

La ciudadanía interesada en asistir a este Campamento Real de La Laguna podrá retirar hasta cuatro entradas por persona, aportando su DNI, a un precio simbólico de un euro en concepto de gastos de gestión. Los niños y niñas menores de tres años tendrán entrada libre al recinto, aunque los adultos que los acompañen sí precisarán de su ticket correspondiente.

A partir del 22 de diciembre, se habilitarán dos pases de acceso diario dos horas y media de duración, organizados en diferentes franjas horarias para garantizar una experiencia cómoda, segura y ordenada para todas las familias. La mayoría de las jornadas se desarrollarán en horario de tarde, con pases especiales de mañana los días 24 y 31 de diciembre, adaptándose así al calendario y a las celebraciones navideñas.

El Campamento Real estará amenizado por actores, personajes Disney y cantantes que acompañarán el espectáculo durante todos los pases con actuaciones a pie de calle, interactuando con los niños y niñas y sus familiares. Tampoco faltarán los talleres, las actuaciones musicales, las manualidades y los tronos desde donde los pajes reales recogerán las cartas de los más jóvenes.