Sports Fun Experience: el gran evento de deporte, diversión y solidaridad se celebrará en La Laguna

El próximo 20 de diciembre, el campo de fútbol Islas Canarias de Finca España, en La Laguna, acogerá Sports Fun Experience, una cita deportiva diferente, divertida y solidaria que invita a disfrutar del deporte de una manera innovadora. El evento, abierto a personas de todas las edades, convertirá el recinto lagunero en un gran espacio interactivo lleno de propuestas con hinchables de distintas disciplinas deportivas. La jornada, organizada con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), se celebrará de 9:00 a 13:00 horas.

Con un marcado carácter solidario, la participación requiere una inscripción previa a través de la plataforma habilitada, con un coste simbólico de 1,60 euros que será destinado íntegramente a la asociación Pequeño Valiente. El uso de los hinchables tendrá un sistema de acceso por turnos para garantizar una experiencia fluida y sin esperas, permitiendo la entrada de 100 personas por cada hora. Por ello, es muy importante formalizar la inscripción para asegurar la plaza.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y expresó su satisfacción por la puesta en marcha del evento. “Estamos muy contentos de acoger en el municipio propuestas tan creativas, capaces de crear jornadas deportivas para todas las edades, solidarias y con un ambiente familiar. Desde el Consistorio vamos a seguir apoyando todas aquellas ideas innovadoras que fomenten la actividad física y los hábitos saludables”, añadió.

Durante la experiencia, los asistentes podrán participar en múltiples propuestas deportivas en formato hinchable, como un campo de fútbol, una pista de pickleball o un ring de boxeo. Además, habrá actividades con balón de rugby, voleibol y desafíos de encestar balones para conseguir puntos, junto con dinámicas por equipos híbridos pensadas para fomentar la colaboración y la diversión en familia.