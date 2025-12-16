La Laguna tiene el suelo para ampliar el Camino Cañaveral

El Ayuntamiento de La Laguna cuenta con el suelo necesario para ampliar y urbanizar el Camino Cañaveral, una vía considerada estratégica para el municipio. Para ello, expone a información pública el convenio urbanístico de cesión gratuita de terrenos colindantes propiedad del Cabildo de Tenerife. Con este procedimiento, el Consistorio pretende agilizar una actuación demandada por la ciudadanía sin tener que esperar al desarrollo del futuro centro sociosanitario previsto en el antiguo acuartelamiento del Cristo.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subraya la relevancia de este paso al considerar que se trata de «una actuación fundamental para dar respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía lagunera». Según explica, el actual trazado del Camino Cañaveral presenta graves limitaciones de seguridad debido a su estrechez, lo que ha hecho durante años incompatible el tránsito simultáneo de vehículos y peatones en condiciones adecuadas. «Estamos hablando de una vía que no responde a las necesidades actuales de movilidad ni de accesibilidad del entorno», señaló el regidor.

El proyecto impulsado por la Corporación municipal contempla una transformación integral de la vía. La futura sección contará con más de doce metros de ancho, aceras amplias y plenamente accesibles en ambos márgenes, un carril de circulación, zonas de estacionamiento ordenado y la incorporación de arbolado, con el objetivo de mejorar tanto la funcionalidad como la integración paisajística del entorno. Esta actuación será posible gracias a la incorporación de los terrenos procedentes de las antiguas instalaciones del cuartel, cuya cesión permitirá disponer del espacio necesario para el ensanche.

Un convenio

En el desarrollo del proyecto participan varias áreas municipales. La Gerencia de Urbanismo actúa como promotora del convenio urbanístico de cesión gratuita de los terrenos, mientras que Obras, Infraestructuras y Accesibilidad trabaja en las actuaciones necesarias para materializar los compromisos adquiridos. Para ello, el gobierno municipal informa que prevé formalizar un convenio interadministrativo con el Cabildo de Tenerife que permitirá coordinar la demolición de las edificaciones afectadas y la posterior urbanización del Camino Cañaveral.

El Cabildo, como propietario de la finca matriz, ha accedido a la cesión gratuita de 2.369 metros cuadrados, que el vigente Plan General de Ordenación clasifica como suelo destinado a viario. Esta cesión resulta determinante para desbloquear un proyecto que permitirá mejorar la conectividad, la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en una zona estratégica del municipio.

El trámite de información pública tendrá una duración de dos meses, periodo durante el cual la ciudadanía podrá consultar la documentación del convenio a través de la sede electrónica municipal. Una vez concluido este plazo y resueltas las posibles alegaciones, se procederá a la formalización definitiva del convenio y a la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de La Laguna.

El Consistorio asume el compromiso de ejecutar las actuaciones necesarias, que incluyen la demolición de la edificación afectada por el ensanche, la urbanización completa del Camino Cañaveral y la construcción de un nuevo muro de cerramiento, además de la redacción de los proyectos técnicos y la dirección de obra. Por su parte, la Corporación insular se compromete a sufragar el coste económico derivado de estas actuaciones, garantizando que la cesión de los terrenos se realice libre de cargas y gravámenes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Laguna da un paso decisivo para resolver un problema histórico de movilidad y seguridad, avanzando en la mejora de las infraestructuras urbanas y en la calidad de vida de la ciudadanía, señala el gobierno local en un comunicado.