La Laguna fomenta el turismo responsable desde las aulas para preservar su identidad y su entorno

El Ayuntamiento de La Laguna ha organizado un programa educativo de turismo responsable y sostenibilidad que se ha desarrollado en distintos centros escolares del municipio, con el objetivo de concienciar al alumnado sobre la importancia de cuidar el entorno, valorar su riqueza cultural e histórica y fomentar una relación equilibrada entre turismo, comunidad y territorio.

Esta iniciativa constituye el primer proyecto que se ejecuta en el municipio dentro del Plan de Promoción Económica y Desarrollo Sostenible de La Laguna, financiado por el Cabildo de Tenerife, y ha sido ideada y puesta en marcha por el propio personal contratado en el marco de este Plan de Empleo, poniendo en valor el talento técnico y la capacidad de planificación generada a través de estas políticas activas.

La responsable del área de Turismo, Estefanía Díaz, señala que “este proyecto responde a una apuesta clara por la educación como herramienta fundamental para construir un modelo turístico más respetuoso y sostenible, empezando por quienes hoy se están formando y que mañana serán parte activa de nuestra sociedad”.

Asimismo, subraya que “el hecho de que haya sido diseñado por el propio equipo del Plan de Empleo demuestra que estas iniciativas no solo generan oportunidades laborales, sino también propuestas útiles y alineadas con las necesidades reales del municipio”. Este programa es un ejemplo claro de cómo las políticas de empleo, cuando se orientan bien, generan valor añadido y propuestas de calidad para la ciudadanía”.

Díaz añade además que “La Laguna cuenta con una riqueza cultural, histórica y natural excepcional, y resulta esencial que el alumnado la conozca, la valore y entienda que el turismo solo tiene sentido si se desarrolla desde el respeto, la responsabilidad compartida y la implicación de la ciudadanía”.

Campañas para todas las edades

Durante las últimas semanas, el programa se ha desarrollado en varios centros educativos del municipio, donde el alumnado ha participado en sesiones centradas en comprender qué es el turismo, su impacto en el entorno y la importancia de la sostenibilidad, combinando contenidos teóricos con dinámicas prácticas que fomentan la reflexión y el pensamiento crítico.

Los talleres se estructuraron en diferentes campañas educativas en función del público destinatario, con propuestas específicas para Educación Primaria basadas en el aprendizaje cooperativo y el juego, y acciones dirigidas a Secundaria que abordaron el turismo sostenible desde el análisis, el debate y la identificación de buenas prácticas aplicables al entorno cercano de La Laguna.

El programa aborda contenidos relacionados con el desarrollo sostenible, la identidad local, los espacios culturales, la naturaleza, las rutas y los impactos del turismo, ofreciendo al alumnado herramientas para identificar hábitos responsables tanto como residentes como futuros visitantes.

La iniciativa que se enmarca dentro de las campañas municipales de concienciación en turismo responsable se ha impartido en centros de educación primaria e institutos de secundaria y en unas semanas pasará a desarrollarse en Centros Ciudadanos del municipio.