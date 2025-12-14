La Plaza de la Navidad, el Campamento Real, y las cabalgatas de Papá Noel y Reyes, grandes eventos de las fiestas navideñas en La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado a conocer el programa de actos con motivo de las fiestas navideñas, bajo el eslogan ‘La Laguna, Estrella de la Navidad’. El concejal de Fiestas de La Laguna, Dailos González, ha sido el encargado de dar a conocer la programación en el municipio que daba oficialmente inicio con la lectura del pregón a cargo de Eliseo Izquierdo, y que “si bien contará con actos en cada pueblo y en cada barrio”, según explicó, “girará principalmente en torno a cuatro grandes eventos: la Plaza de la Navidad, el Campamento Real, la Cabalgata de Papá Noel y la Cabalgata de Reyes”.

El acto de presentación contó con la actuación de la violinista Ana Obando, y la presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y varios miembros de la Corporación. “Quiero agradecer la colaboración y complicidad de todo el grupo de gobierno para la elaboración de la programación navideña e invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de estas fiestas en La Laguna, ‘Estrella de la Navidad’”, expresó el concejal.

La Plaza de la Navidad, en la plaza del Cristo, comienza sus actividades el 19 de diciembre, con el concierto de Los Sabandeños. La programación en este espacio se prolonga hasta el 4 de enero con conciertos, zona gastronómica, proyecciones de cine, un mercadillo artesanal, espacio de juegos y atracciones. Entre las actuaciones musicales destacan las de Los Cantadores con el ‘Concierto del Frío’, Achamán y el Festival de las Tradiciones (Canto Común), en el que los grupos folclóricos del municipio se unen para ofrecer un repertorio navideño.

También en la Plaza de la Navidad se celebrará el fin de año infantil, el martes 30, y la gran fiesta de fin de año, el día 31, con las actuaciones de La Sabrosa, Pepe Benavente, El Morocho y la Orquesta Kadetes, entre otros. El broche musical en este espacio será la actuación de Leire Martínez, ex integrante del grupo La Oreja de Van Gogh, el 3 de enero.

Variedad de actividades para disfrutar en familia

El Campamento Real estrena nueva ubicación, trasladándose por primera vez al parque de La Vega, con atracciones, talleres, personajes infantiles, pajes reales y actuaciones. “En su quinto año de edición hemos hecho una apuesta muy fuerte para darle cabida a más niños e intentar que nadie se quede sin poder disfrutar del Campamento”, explicó Dailos González, indicando que el Campamento abrirá sus puertas el 22 de diciembre y las entradas se pondrán a disposición del público a partir del próximo miércoles, día 17, a través de tomaticket, con un precio simbólico de 1 euro para cubrir los gastos de gestión.

El 23 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, regresa la Cabalgata de Papa Noel por el casco histórico de la ciudad, un acto iniciado en 2023 que en muy poco tiempo ha empezado a consolidarse dentro del programa navideño lagunero. “Está claro que fue un acierto, que cada año se suma más gente y por eso vamos a poner todo nuestro cariño y nuestro empeño en ayudar a Papá Noel a brillar más que nunca en su llegada a La Laguna”, comentó el concejal.

En la jornada del 5 de enero La Laguna se viste de gala para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán el Ayuntamiento de La Laguna a las 11:30 horas, donde serán recibidos por el alcalde y los miembros de la Corporación. Posteriormente se trasladarán a la torre de la Concepción donde se les hará entrega de las llaves de la ciudad. Allí los niños y niñas podrán saludar a los Reyes Magos y entregarles sus cartas.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, el Santuario del Cristo acoge el acto de adoración al Niño Jesús por parte de los Reyes Magos, y a las 18:30 horas partirá la tradicional Cabalgata, la más antigua de Canarias, que este año modifica su recorrido debido a las obras del barranco de la Carnicería. La comitiva real partirá desde la calle Santo Domingo y recorrerá Obispo Rey Redondo hacia la iglesia de la Concepción, para retornar por Herradores hasta terminar, por primera vez, en la calle Heraclio Sánchez. “Este cambio de recorrido vendrá acompañado además de un gran despliegue de luces, música, personajes, fantasía y hasta 6.000 kilos de caramelos”, anunció el concejal, quien lanzó una invitación para disfrutar en la noche del 5 de enero del Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina, Bien de Interés Cultural.