La Laguna rescata 37 pardelas durante la campaña de protección y devuelve el 97% de los ejemplares a su hábitat

La Laguna ha reforzado este año su compromiso con la conservación de la pardela cenicienta, una especie emblemática del litoral canario cuya desorientación por contaminación lumínica provoca cada otoño la caída de numerosos ejemplares juveniles. La campaña municipal, desarrollada entre el 14 de octubre y el 3 de diciembre, permitió rescatar 37 aves, de las cuales el 97% fueron liberadas en buen estado, consolidando así la labor preventiva del área de Medio Ambiente y la coordinación con la Policía Local, centros educativos y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla.

El concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, destacó que “estos resultados demuestran que la planificación y el trabajo coordinado funcionan. En La Laguna estamos rescatando y devolviendo a su hábitat a la práctica totalidad de las pardelas que atendemos, mientras seguimos reduciendo las causas que originan estos incidentes”.

La Laguna se sitúa como el décimo municipio de la isla en número de incidentes, frente a un fenómeno que se concentra mayoritariamente en el sur de Tenerife, donde se registra más del 90% de los casos. “Nuestro objetivo es seguir disminuyendo el impacto de la iluminación artificial en las zonas sensibles del municipio y ser parte de la solución a un problema que afecta a toda la isla”, añadió Galván.

El dispositivo municipal contó con la colaboración de los servicios de Medio Ambiente, Servicios Municipales y la concejalía de Seguridad, a través de la Policía Local, que aplica el protocolo vigente para rescates de fauna, facilitando una respuesta rápida y coordinada y mejorando las probabilidades de recuperación de los ejemplares afectados.

Cerca de 400 luminarias LED con filtro ámbar en zonas costeras sensibles

En la actualidad, el municipio cuenta con cerca de 400 luminarias LED con filtro ámbar en La Punta del Hidalgo y Bajamar, todas ellas con informes favorables del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Este tipo de iluminación está diseñada para minimizar el deslumbramiento que desorienta a las pardelas jóvenes, contribuyendo a reducir los episodios de caída durante el periodo crítico de sus primeros vuelos.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señaló que “la apuesta por una iluminación responsable nos permite cuidar de nuestra biodiversidad y, al mismo tiempo, avanzar en la reducción del consumo energético y la contaminación lumínica, trabajando siempre siguiendo las indicaciones del IAC y respetando la Ley del Cielo”.

Como medida preventiva adicional, el Ayuntamiento decidió retrasar el encendido del alumbrado navideño comarcal hasta la finalización de la campaña, evitando así una exposición lumínica temprana en el periodo crítico para la especie. “Proteger la fauna local es una prioridad y puede compatibilizarse perfectamente con la programación festiva”, añadió Hernández.

Tras él, el concejal de Seguridad, Badel Albelo, destacó la labor operativa de la Policía Local durante la campaña. “Nuestros agentes intervienen de forma rápida y eficaz cuando se detecta una pardela deslumbrada. La coordinación entre áreas y la formación específica del cuerpo son claves para garantizar rescates seguros y un alto porcentaje de éxito en la recuperación de estas aves”.

El área de Medio Ambiente desarrolló también diversas acciones formativas y de sensibilización, entre ellas una suelta con alumnado del IES San Matías y una actividad educativa en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, reforzando el conocimiento sobre cómo actuar ante la caída de un ejemplar y fomentando la implicación de la ciudadanía. Esta labor se articula en coordinación con la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife y la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales.