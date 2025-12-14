La Laguna inicia una campaña educativa para que el alumnado aprenda a detectar a tiempo los síntomas del ictus

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Educación y Juventud, ha puesto en marcha la campaña educativa ‘Patrulla contra el ictus’, un programa de sensibilización dirigido al alumnado de 3º y 4º de Educación Secundaria y Bachillerato que busca enseñar a la población joven a reconocer los primeros signos de un ictus y actuar de forma adecuada ante una situación de emergencia. La iniciativa combina formación teórica, actividades prácticas y dinámicas participativas adaptadas al entorno educativo.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó la relevancia de acercar esta información a los jóvenes “saber identificar un ictus a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es fundamental que nuestros estudiantes conozcan los síntomas y sepan qué hacer ante una situación de emergencia”, afirmó.

La campaña aborda de forma clara qué es un ictus, cómo afecta al cerebro y por qué una intervención rápida es determinante para la recuperación posterior. El alumnado aprende a identificar los signos más frecuentes, a comprender la importancia del tiempo de reacción y a conocer los factores de riesgo modificables vinculados a esta patología.

Los talleres incluyen una parte práctica que permite a los jóvenes ponerse en el lugar de las personas que han sufrido un ictus, mediante simulaciones, actividades de comunicación y ejercicios que reproducen algunas de las dificultades funcionales que afrontan en su vida diaria. Estas dinámicas contribuyen a generar conciencia social y a promover la inclusión de quienes conviven con secuelas neurológicas.

Un programa impartido por profesionales especializados

Las sesiones estarán dirigidas por fisioterapeutas especializados en neurorrehabilitación, profesionales con amplia experiencia en la atención a personas con daño neurológico y en la promoción de la autonomía personal. Sus intervenciones combinan contenido teórico, recursos audiovisuales, testimonios reales y dinámicas participativas para facilitar la comprensión del alumnado.

La incidencia del ictus ha aumentado en los últimos años, en parte por factores como el estrés o el sedentarismo, lo que refuerza la necesidad de programas preventivos en entornos educativos. La campaña aborda estos riesgos y promueve hábitos de vida saludables entre jóvenes y adolescentes.

Sergio Eiroa subrayó que “la educación es una herramienta esencial para construir una ciudadanía más consciente, preparada y solidaria. Si las nuevas generaciones conocen los síntomas, saben actuar y entienden el impacto social y emocional del ictus, estaremos dando un paso enorme en términos de prevención y salud pública”.