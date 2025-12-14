Eliseo Izquierdo alaba la tradición belenista de La Laguna en su pregón de la Navidad

El cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, realizó un encendido elogio de la tradición belenista lagunera en su pregón de la Navidad, celebrado este jueves en la iglesia de la Concepción. El acto estuvo organizado por la Asociación de Belenistas del municipio en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.

Eliseo Izquierdo hizo un repaso detallado a las Navidades de su infancia, cuando “con nuestro país hundido en la miseria por una guerra fratricida y una larga posguerra igualmente cruel, eran contadas las ilusiones con que un niño o una niña podían entonces soñar. Una de ellas era tener su pequeño Belén”.

“El belenismo es en la actualidad un fenómeno cultural de magnitud universal”, señaló el pregonero, destacando que “en ese caudal ingente de asociaciones belenísticas esparcidas por toda la tierra, tiene un puesto muy digno la de San Cristóbal de La Laguna, que desde 1987 viene fomentando el belenismo en nuestra ciudad y entre sus miembros, animándolos a mantener con ilusión esta hermosa tradición, desde su fundación, hace ahora 38 años. Le han tomado el testigo a aquellos viejos belenistas del tiempo de mi infancia y adolescencia, que abrían generosamente las puertas de sus viviendas, para que chicos y grandes contempláramos gozosos sus belenes”.

El cronista oficial definió el belenismo como "una de las más entrañables tradiciones populares del mundo cristiano”, asegurando que “en nuestra ciudad tiene arraigo profundo y está despertando cada vez mayor entusiasmo ciudadano”. Eliseo Izquierdo recordó que “durante estas Navidades podrán visitarse en nuestro extenso término municipal hasta treinta y ocho belenes y dioramas o maquetas. Son el fruto de pacientes trabajos de elaboración, de ingeniosas interpretaciones que abarcan desde los clásicos belenes bíblicos a los tradicionales, sin que falten los audaces, los estilizados, los que enfocan su capacidad creadora a nuevas interpretaciones del Misterio”.