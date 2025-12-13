Un poste de suministro, a punto caer sobre la carretera de San Lázaro, en La Laguna
El elemento se sostiene desde la noche del viernes solo por los cables
Un poste de suministro se encuentra desde la noche del viernes al sábado a punto de caer sobre la carretera general del Norte (TF-152), a su paso por San Lázaro, en La Laguna, debido a los efectos de la borrasca Emilia.
El elemento está solo sostenido por los cables tras haberse quebrado.
Otro poste partido
No es el único caso similar en el municipio. En el barrio de Camino del Tornero también se partió una pieza de estas características, sobre la que ya se está trabajando.
Las principales afecciones del temporal en La Laguna tienen que ver con el fuerte viento que se ha experimentado durante toda la noche, que ha provocado la caída de árboles, ramas y algunos elementos decorativos navideños.
