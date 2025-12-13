Un barrizal en la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna
La rotonda de acceso al aeropuerto y las inmediaciones se ven afectadas por aguas de escorrentía
La Laguna
El barrizal que se forma en la rotonda de acceso al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna es desde hace algún tiempo uno de los clásicos de las lluvias en La Laguna. Este temporal no ha sido una excepción. En esta ocasión, y más si cabe al tratarse de precipitaciones en forma de chaparrones, ese punto y las inmediaciones de la carretera general del Norte (TF-152) han acabado de esa guisa por la escorrentía que se genera en un terreno convertido en ‘parking’.
